Dely Goicochea, la peruana que ha enseñado a 5 mil niños a crear apps y videojuegos

En diálogo con la agencia Andina , Dely Goicochea, nominada a este importante concurso internacional en la categoría «Premio a la iniciativa más impactante» por su destacado trabajo democratizando la educación, sostuvo que la fortaleza de los niños peruanos es la actitud que tienen para desarrollar y hacer tecnología . Consideró que son muy emprendedores, están informados de todas las novedades tecnológicas y que -con un profesional guiándolos- pueden crear cosas increíbles. «Lo que vimos en ‘ Niñas Digitales Perú ‘ es el compromiso de participar, lo que les permite aprender rápido. Solo necesitan la oportunidad de aprender a crear, manipular, a comunicarse a través de la tecnología . Si les das la oportunidad, ten por seguro que van a transformar nuestro mundo», recordó Goicochea sobre el programa en alianza con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dirigido a las pequeñas de 6 a 12 años con bajos recursos que fueron capacitadas en los cursos Scratch JR y Creador de App. Hasta la fecha, Tecky Brains Makers – con sus más de 20 cursos- ha formado a cinco mil menores de edad a través de la fórmula Steam & Emprendiendo, metodología propia disruptiva, creativa, innovadora, divertida e inspirada en el Design Thinking , en alianza con Design Club de Inglaterra. » Ya son casi cinco mil niños a quienes les hemos sembrando la semilla de crear tecnología, desarrollando diferentes habilidades como la comunicación, colaboración, pensamiento crítico y solución a problemas del futuro «, refirió. También lee: Inventora peruana es premiada con medallas de oro, plata y bronce en Corea del Sur Además de Niñas Digitales -que benefició a 400 niñas de Cajamarca-, Tecky Brains ha desarrollado talleres gratuitos con la Municipalidad de Lima y ha creado un club de tecnoemprendedores , con un monto de suscripción menor. Todos los sábados, el pequeño de la casa tiene la oportunidad de entrar a diferentes talleres para identificar cuál le gusta y empezar a crear. Con el propósito de acelerar el crecimiento del número de niños beneficiados, Dely Goicochea invitó a que la áreas de responsabilidad social de las empresas se unan al objetivo de formar talento en innovación como fue el caso de Entel, que donó chips para brindar acceso a internet en zonas alejadas. Y recordó que uno de sus próximos objetivos es que el programa de Niñas Digitales llegue a mil niñas a corto plazo y, a mediano plazo, a otras a cinco mil niñas. Contenido de valor Según Unicef, un niño totalmente alfabetizado, no solo escribe, lee y sabe matemática, sino que también gestiona la tecnología. Por otro lado, Microsoft dice que el 65% de los empleos del futuro todavía no los conocemos. «Muchos países tienen dentro del currículo de enseñanza la creación de tecnología. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia y preparar a nuestros niños para que estén listos para el trabajo del futuro. Sin miedo a la tecnología», destacó Dely. Su equipo de trabajo conformado por 40 profesores especializados, entrenados por la metodología del Design Thinking, donde su hija mayor Ariana Porro es co-fundadora. Tiene por prioridad fomentar el contenido de valor en las creaciones de los chicos, informando sobre la identidad de género , la eliminación de la violencia a la mujer , o prevenir el cuidado del medio ambiente , con el fin de empoderarlos y volverlos agentes de cambio en la sociedad. El requerimiento principal para que los niños accedan a los talleres tecnoemprendedores y puedan recibir las clases son una computadora que no tenga más de 5 años de uso, un mouse, audífonos, y una buena conexión a internet. Reconocimiento internacional Al respecto de la nominación a Women in Tech – Global Movement LATAM que comparte con las compatriotas Mariana Acosta de Laboratoria, y Guiliana Huamán de Miah, la comunicadora peruana contó que está feliz porque siente que es un respaldo a su trabajo de inspirar, motivar y formar a los niños enseñándoles programación, innovación y emprendimiento. «Admiro el trabajo de ambas, siento que estamos alineadas en cambiar vidas, en ir mas allá, en que la educación es el pilar para que una sociedad cambie y sea mejor. Mientras nosotros empezamos a formar niñas desde pequeñas, Mariana Acosta ha desarrollado un trabajo increíble con las mujeres cuando salen al mundo laboral. Estoy segura que la articulación de nuestro trabajo tendrá un gran impacto en la sociedad», expresó. También lee: Conoce a las científicas destacadas entre «las 50 peruanas más poderosas del Perú», según Forbes Por otro lado, Tecky Brains a solo un año y medio de su formación ha logrado este año ser finalista en el XTC Latam 2022 para el evento XTC GLOBAL que se realizó en conjunto con TechCrunch y varios VC’s de todo el mundo. La organización del evento que estuvo a cargo de Latinoamérica fue MeetLAB, que impulsa el desarrollo tecnológico en América Latina y conecta a las mejores startups globales con empresas y emprendedores de la región. Entre los criterios de selección de las startups se evalúo las soluciones con valor, sostenibles, tecnológicamente escalables y que cubran alguno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ???? 