Delta Te Quiero primer equipo venezolano en semifinales de la Libertadores de futsal

El equipo venezolano Delta Te Quiero goleó 9-5 a su similar de Cerro Porteño (Paraguay) y se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores de Futsal, luego de vencer a Cerro Porteño (Paraguay) en cuartos de final.

En los primeros minutos los paraguayos buscaron de hacerse del balón, pero se consiguió con un Delta Te Quiero bien firme en defensa y cuando apenas transcurrían 3 minutos, Nelson «Francotirador» Bello define cruzado al segundo palo, tras recibir asistencia de Wilmer Cabarcas, para el 1-0.

El segundo gol aparece en el minuto cinco, obra del vinotinto Carlos Sanz, que sacó un potente remate desde la media distancia para el 2-0 y dos minutos más tarde hizo lo mismo Jorge Preciado, gracias a la asistencia de Nelson Bello en el minuto 7 del primer tiempo para el 3-0.

El cuarto tanto llega nuevamente de los pies de Nelson Bello, que define con clase luego de la asistencia de Wilmer Cabarcas, en el minuto siete para el 4-0.

El descuento de los paraguayos fue anotado por su estrella Emmanuel «Yiye» Ayala en el 15 y a poco tiempo de finalizar el primer tiempo, Jorge Preciado marca su doblete para cerrar 5-1 en los primero 20 minutos.

Segundo Tiempo El cuadro venezolano encendió los motores desde el inicio y cuando apenas transcurrían segundos de la segunda parte, Añez marca el 6-1 y un minuto más tarde repite Ayala para descontar 6-2.

A los cinco minutos del complemento, Chavela asiste para Wilmer Cabarcas que marca el 7-2 y un minuto más tarde, luego de asistir Jesús «Chavela» Vidal anota su primer tanto de la Copa desde su propia cancha, tras un robo de Carlos Sanz, para el 8-2 en favor de los criollos.

Jesús Chavela Vidal, repitió la dosis para colocar el 9-2 en favor de Delta Te Quiero, en el minuto diez de la segunda parte.

Los paraguayos lograron marcar tres tantos en los últimos minutos, luego de seguir colocando en cancha a un portero-jugador pero no le alcanzó y el encuentro finalizó en favor de Delta Te Quiero 9-5 ante Cerro Porteño.

La semifinal Los venezolanos están haciendo historia al ser el primer equipo criollo en meterse entre los cuatro mejores de una edición de Libertadores de Futsal.

Cabe destacar el gran trabajo realizado por Eudo Villalobos, quien lleva el timón del campeón venezolano que enfrentará en semifinales, a Carlos Barbosa de Brasil, quien es tres veces campeón consecutivo y se llevó los máximos honores en la pasada edición.

El encuentro ante los campeones brasileños se efectuará el próximo viernes a las 3:00PM en el estadio 10 de Julio de Florida en Uruguay.

La otra semifinal la disputarán los quintetos de Corinthians y San Lorenzo.

Con información de la FVF.

