Delpin reconoce que bancada DC está dividida y dice que militantes no deben «hacer campaña» por el Rechazo

El presidente de la DC, Felipe Delpin, reconoció este martes que los diputados del partido están divididos ante el Plebiscito de salida, reiterando de paso que quienes estén por el Rechazo al interior de la falange no deben hacer campaña por dicha opción, pues contradice el mandato de la Junta Nacional.

«La verdad es que hay visiones diferentes en la DC respecto de algunos camaradas que no han respetado el acuerdo de la Junta Nacional y que se han manifestado en algunas acciones de campaña por el Rechazo. Pero de ahí a hablar de guerra civil, no hay guerra civil, ese es un titular que busca llamar la atención como es lógico en las noticias. Guerra civil estamos muy lejos de eso (…) no existe en la DC», comentó Delpin en entrevista con Radio Universo.

En ese contexto, sinceró que «lo que hemos conversado con los diferentes diputados de nuestra bancada, con el diputado Eric Aedo que es el jefe de bancada, y es que nuestra bancada sigue trabajando en forma coordinada a nivel de diputados, hay diálogo, relación, puede haber puntos de vista diferentes en algún tipo de proyecto de ley, pero la bancada está unida y está trabajando en forma muy coordinada. En eso no hay divisiones y espero se mantenga también en el Senado».

Respecto a la postura de los diputados sobre el Plebiscito de salida, Delpin sostuvo que «entiendo que está dividido, cuatro y cuatro. Pero los diputados han manifestado algunos ‘yo estoy por el Rechazo, pero han dicho; ‘yo no voy a hacer absolutamente nada por esa opción, sino que respeto el acuerdo de la Junta’ y mantendremos la unidad de la bancada».

También descartó pasar al Tribunal Supremo algún personero que manifieste una opción distinta al acuerdo del partido, pues precisó que «yo creo que no correspondería, distinto es cuando alguien, algún camarada y no solo los parlamentarios, aparece en un acto con micrófono llamando a votar por el Rechazo, eso no lo podemos aceptar o salir hacer panfleteo o subirse aun escenario junto a las fuerzas de derecha.

«El problema no es que alguien diga estoy por el Rechazo, sino que aparezcan haciendo campaña en contra de los acuerdos de la Junta Nacional», recalcó.

Además, Delpin explicó que «como mesa nacional no compartimos que el Presidente Frei sea llevado al Tribunal Supremo, porque no ha llevado ninguna acción de campaña y tiene su derecho a manifestar cuál era su posición frente al Plebiscito de salida, leyó un comunicado y estaba en su derecho. Siento que del Presidente Frei no debió haber sido y tampoco de ningún camarada (pasado al TS), nosotros no estamos por expulsar a nadie y hoy estamos abocados a cómo nos organizamos a nivel nacional» por el Apruebo.

Según el timonel DC, lo demás «lo veremos después del 4 de septiembre, eso es lo que pensamos en la mesa nacional (…) vamos a trabajar por el Apruebo y en eso debiéramos estar todos los democratacristianos. Y llamar a todos aquellos quienes tienen una opción diferente al acuerdo adoptado por la Junta Nacional que respeten ese acuerdo, fue un acuerdo tomado en un órgano partidario de forma democrático que se discutió».

