Encontro que promete: o argentino Gonzalo Vidal divide com o francês Jérôme Dardillac menu de jantar no Fairmont Rio

Responsável por uma das mais elaboradas cozinhas de Búzios, a do 74 Restaurant, instalado no hotel-boutique Casas Brancas, o argentino Gonzalo Vidal vem ao Rio para o terceiro jantar a quatro mãos– de uma série de quatro – no hotel Fairmont Rio de Janeiro. Na segunda (7), ele se junta ao chef executivo do cinco-estrelas, JérômeDardillac, para prepararem um percurso de seis etapas (R$ 200,00 ou R$ 320,00, se incluir a harmonização de vinhos) servido no restaurante Marine. Adepto de uma cozinha baseada em produtos locais, respeitando sua sazonalidade, Vidal abrirá os trabalhos com um amuse bouche animador: tartare de cavaquinha servido no koni de alga nori. Os preparos crus estão entre suas especialidades.

Depois, o chef convidado servirá mexilhões no bafo sobre espuma de batata, cobertos por molho beurre blanc do próprio molusco.

– A ideia é trazer o mar para a boca. Tem muito da comida de beira de praia, mas com um toque sofisticado – explica Vidal.

Ele ainda vai preparar ossobuco de vitela cozido em baixa temperatura por 24 horas, guarnecido de aipim em diferentes texturas, prato que seguirá como sugestão da casa até o dia 16. Dardillac completa o percurso com velouté de couve-flor defumado, foie gras e croûton de pão de especiarias, para a entrada, e peixe do dia grelhado no forno a carvão, servido com fumaça do mar e emulsão de gengibre e legumes verdes. A sobremesa, mais uma vez, é da confeiteira do hotel, Letícia Cruz.

Aula: Claude Troisgros e Batista ensinam a preparar o “poulet au vinaigre”

No dia 14 de dezembro, Pedro de Artagão encerra a série de jantares. O Rio Gastronomia é uma realização do jornal O GLOBO com apresentação do Senac RJ e do Sesc RJ, patrocínio master do Santander, patrocínio de Naturgy e Stella Artois, apoio do Gosto da Amazônia, Água Pouso Alto e Getnet, e parceria do SindRio.

Serviço:

Dia 07 de dezembro, às 20h

Jantar a quatro mãos dos chefs JérômeDardillac e Gonzalo Vidal

PUBLICIDADE Preço: R$ 200,00; R$ 320,00 com harmonização

Confira o menu completo: Amousebouche: Koni de nori com tartare de cavaca (Gonzalo Vidal)

Entrada: Velouté de couve-flor e foiegras (JérômeDardillac)

Entrada: Mexilhões no seu caldo (Gonzalo Vidal)

Peixe: Peixe com brisa do mar (JérômeDardillac)

Principal: Ossobuco de vitelo com texturas de macaxeira (Gonzalo Vidal)

Sobremesa: Meia lua com chocolate belga e frutas tropicais (Letícia Cruz)

