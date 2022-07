Entornointeligente.com /

La delincuencia es un problema que ha afectado a Panamá durante los últimos años, sin que los gobernantes hayan podido dar una solución efectiva.

Versión impresa Cada Gobierno que llega aplica su propio mecanismo y hasta anuncia diversas operaciones o estrategias dirigidas a combatir la delincuencia.

Según la encuesta de Gallup Panamá para el Grupo Epasa, los delincuentes están ganando la batalla y es que dos de cada tres ciudadanos, así lo consideran. Esta percepción negativa tiende a incrementarse entre quienes consideran que el país va por un rumbo equivocado, aquellos que desaprueban la gestión de Cortizo, así como entre residentes en el Área Metropolitana.

La empresa encuestadora preguntó que durante los últimos cuatro meses, ¿considera usted que el crimen y la delincuencia en el país ha aumentado, disminuido o se ha mantenido igual?, a ello un 59% respondió que está aumentando, 36% que sigue igual o no sabe y un 5% que ha disminuido. En base al nivel educativo, los encuestados se manifestaron así: Con un nivel educativo de primaria un 52% cree que ha aumentado, 39% que sigue igual o no sabe y un 9% que disminuyó.

Con preparación de secundaria un 60% ve que está aumentando, 36% igual o no sabe y 4% que disminuyó. Mientras que a quienes tienen una formación universitaria el 63% que va aumentando, 36% que está igual o no sabe y 1% que disminuyó.

La situación actual del país, donde se percibe el crimen está cada día más cerca de los hogares y en aumento, influye en un sentimiento de inseguridad en la población. A nivel general, ya el caminar por las calles no es algo que se pueda hacer tranquilo, especialmente en el área Metropolitana, así como en áreas de nivel socioeconómico medio o bajo.

A la pregunta ¿Qué tan seguro se siente?, 46% dijo que poco seguro, 27% nada seguro, 21% algo seguro, 6% muy seguro y 1% no sabe o no respondió.’

entrevistas realizó Gallup Panamá, para esta encuesta hecha a solicitud del grupo Epasa. es un nivel de confianza de la cuenta que , tienen un margen de error igual a ±2.8 puntos a nivel total y se pro cesaron para obtener la información gráfica expuesta en este. días se efectuó la encuesta a nivel nacional, según destaca la empresa Gallup Panamá.

El porcentaje de hogares donde alguien ha sido víctima de algún asalto o crimen se tiende a incrementar en esta ocasión respecto a meses anteriores. La incidencia de la delincuencia tiende a ser mayor en la ciudad capital, donde además mayor número de personas consideran que la inseguridad está dominando cada día más las calles de la ciudad.

Se formuló la pregunta: ¿Ha sido usted o alguien que vive en el mismo hogar que usted víctima de un robo o un asalto en los últimos cuatro meses?, a lo que un 15% respondió que sí y 85% que no. De ese porcentaje en el área Metropolitana el 16% indicó que sí y 84% que no. Mientras que en el resto del país 87% señaló que no y 13% que sí.

«Las encuestas son estudios no científicos sujetos a no reflejar la certeza de los resultados».

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com