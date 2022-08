Delgado (Banco de España): «No hay recesión en el horizonte inmediato»

Entornointeligente.com /

MADRID – No habrá recesión. Cuanto menos, no en lo inmediato. Lo ha asegurado Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España. La funcionaria no ha descartado que, en algún trimestre, la economía pueda presentar dificultades y arrojar resultado no satisfactorios. Sin embargo, en su opinión la recesión, para España, no es un escenario en el «horizonte inmediato».

Delgado ha asegurado que el Producto Interno Bruto, este año, crecerá alrededor del 4 por ciento y en un 2 por ciento en 2023. En una entrevista publicada por la revista «Telva», la subgobernadora del Banco de España admitió que la incertidumbre económica se mantiene. Y lo hace por el peligro de cierre del suministro de gas ruso a Europa. Ha recordado que esto afectaría la economía de la «locomotora» europea: Alemania.

Ha asegurado que en España el desabastecimiento energético representa un peligro remoto. Sin embargo, admitió que el incremento de los precios de la energía está alimentando la espiral inflacionaria. De ahí, en su opinión, la necesidad de un «pacto de renta» cuyo objetivo sería evitar incrementos salariales por encima de la tasa de inflación.

– Este pacto – ha comentado Delgado – evitaría el desencadenamiento de la espiral inflacionista.

Respecto del paro en España, ha llamado a la prudencia. E invitado a esperar el comportamiento de la industria en los próximos meses. En particular, considera necesario analizar los efectos que pueda tener el recorte en el suministro de gas ruso.

A Delgado no le preocupa la política monetaria del Banco Central de Europa. En su opinión, el incremento de las tasas de interés refleja la normalización de la política monetaria, luego de años de tipos en negativo. Considera que al elevar lenta y progresivamente las tasas de interés, el impacto en la producción sería menor a lo esperado y contribuiría a reducir la presión sobre la inflación.

