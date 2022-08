Delfín vs. Mushuc Runa no se jugó

Entornointeligente.com /

Cómo adelantó la Asociación Ecuatoriana de Árbitros, no sé presentaron a dirigir lo que resta de la séptima fecha de la LigaPro.

El primer partido que no se inició fue el Delfín vs. Mushuc Runa que debía jugarse este domingo 21 de julio de 2022 en el estadio Jocay de Manta.

Los jugadores saltaron al terreno de juego, pero la terna arbitral no se presentó. Tras los protocolos correspondientes el Comisario del Partido, a través de la voz del Estadio, anunciaron que el partido no se jugaría por la no presencia de los árbitros.

Andrés Chicaiza (Delfín) y Darwin Quilumba (Mushuc Runa), los capitanes de los dos equipos, se acercaron a la mesa de control para firmar el acta correspondiente del compromiso.

Por unos minutos los jugadores de los dos clubes permanecieron en el terreno de juego conversando, antes de retirarse del terreno de juego a los camerinos del principal escenario deportivo de Manta.

Está decisión de los árbitros se derivó tras la agresión de la que fue víctima Álex Cajas en el partido entre Macará y Aucas en el Estadio Bellavista de Ambato, jugado la noche del 20 de agosto.

Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arqueros de Macará, impactó con uno de sus puños a Cajas, quien cayó al piso estrepitosamente por el impacto. Esto generó la expulsión del exarquero y el rechazo generalizado de diversos actores del fútbol nacional.

La agresión a Cajas La noche del 20 de agosto de 2022, en un intenso y polémico final, Macará y Aucas empataron 1-1 en la séptima fecha de la segunda fase de la LigaPro Serie A de Ecuador.

El rumbo tranquilo del compromiso cambió radicalmente a los 88 minutos cuando Álex Cajas, juez central del compromiso, fue llamado por el VAR para que revise una posible falta en favor del Aucas.

Tras varios minutos de revisión, Cajas decidió que la jugada que involucró a Álvaro Cazula (Macará) y Juan Manuel Tévez (Aucas), era suficiente para que se dictamine tiro penal para los quiteños. Esta decisión desató los airados y desmedidos reclamos de la banca de suplentes de los locales.

En medio del tumulto, Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arquero de los celestes , empujó y luego le propinó un certero golpe de puño sobre el rostro de Cajas que, producto del impacto, cayó al piso inmediatamente,

Como no podía ser de otra manera, Chiriboga fue expulsado. A él se suman el asistente técnico Boris Fiallos y Carlos Espinoza, arquero suplente, por reclamos fuera de tono en contra del referí.

Por parte de Aucas, Víctor Figueroa y Richard Mina vieron la roja directa al cierre del partido por lo que no podrán jugar contra Guayaquil City (local) y Universidad Católica (visitante). A ellos se suma César Farías, entrenador de los capitalinos.

