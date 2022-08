Entornointeligente.com /

Delegado de MT morto em operação já havia vivido confronto parecido e na mesma região Roberto Moreira da Silva Filho estava na polícia federal desde 2020, e desde o ano passado era chefe da Delegacia de Meio Ambiente Por g1 MT

27/08/2022 17h01 Atualizado 27/08/2022

1 de 1 Delegado Roberto Moreira — Foto: Reprodução. Delegado Roberto Moreira — Foto: Reprodução.

O delegado da Polícia Federal morto na madrugada deste sábado (27), durante uma operação em uma terra indígena na região de Aripuanã , a 976 km de Cuiabá, já havia vivido um confronto semelhante.

No dia 11 de julho deste ano, durante uma abordagem a um madeireiro acusado de tentativa de homicídio, também em Aripuanã, ele avançou com a caminhonete contra os policiais. Na carroceria havia outro homem armado que efetuou disparos contra a equipe.

No mesmo dia, o madeireiro foi preso.

Na ação desta madrugada, o delegado Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, foi morto por acidente, durante uma abordagem a um caminhoneiro que estava na área de atuação de madeireiros. Ao ser abordado, o motorista não parou e tentou jogar o veículo contra os policiais.

Os federais reagiram e atiraram. Um dos tiros teria ricocheteado e atingido o delegado. O hospital Municipal de Aripuanã informou que o motorista do caminhão, que teve um ferimento no pé, já teve alta. Ele está detido na Delegacia de Polícia Civil do município.

As operações das quais o delegado participou, tinham como objetivo o combate ao garimpo e o desmatamento ilegal na terra indígena no município, quando foi atingido pelo tiro.

Roberto estava na polícia federal desde 2020, e desde o ano passado era chefe da Delegacia de Meio Ambiente da PF em Mato Grosso. Ele tinha uma forte atuação contra crimes ambientais.

