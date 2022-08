Delegada de Los Ríos respalda decisión de no extender el estado de excepción: «No resulta comparable la situación»

Entornointeligente.com /

La delegada presidencial de Los Ríos, Paola Peña , respaldó la decisión del Gobierno de no extender a esa región el estado de excepción constitucional, medida que ya rige en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío.

La determinación fue anunciada esta tarde por la ministra del Interior, Izkia Siches, pese a que el martes había dado luces de que el estado de emergencia se ampliaría a Los Ríos.

Al respecto, Peña manifestó que «hemos conocido el anuncio de nuestro Gobierno respecto de la decisión de no declarar estado de emergencia en la Región de Los Ríos. Nuestra ministra Izkia Siches ha señalado que luego de un proceso de evaluación, como siempre se ha realizado (…) se ha definido no extender el estado de emergencia, en razón de que no resulta comparable la situación que hoy día se vive en la Región de Los Ríos con lo que existe en La Araucanía y el Biobío».

«Existe por lo tanto en nuestra región un espacio de oportunidad que todavía es necesaria afianzar y esto quiere decir que continuamos implementado las medidas que se han comprometido por nuestro Gobierno y también se reforzarán mayores puntos de control, se establecerán y se anunciarán en estos días también nuevas medidas que vendrán a robustecer este compromiso por garantizar la seguridad de los vecinas y vecinas de nuestra región», agregó.

Peña indicó además que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volverá a visitar la zona para «abordar el reforzamiento de las medidas que se han implementado» y señaló que en los próximos días se instalarán nuevas cámaras de seguridad en las rutas.

«Señalar además que nosotros hemos seguido trabajando y de hecho mañana, en conjunto con los equipos técnicos de concesiones, se realizará un terreno para poder abordar los eventuales puntos donde se tendrían que instalar cámaras en la Ruta 5» , apuntó.

