Delegada conversa com vítima de estupro em sala de parto: 'Muito abalada' A delegada disse que a vítima chorou muito durante a conversa. Por Raoni Alves, g1 Rio

13/07/2022 18h16 Atualizado 13/07/2022

1 de 1 Giovanni Quintella Bezerra, o anestesista preso em flagrante por estuprar uma grávida durante a cesariana, demonstrou surpresa ao receber voz de prisão da delegada Bárbara Lomba — Foto: Reprodução Giovanni Quintella Bezerra, o anestesista preso em flagrante por estuprar uma grávida durante a cesariana, demonstrou surpresa ao receber voz de prisão da delegada Bárbara Lomba — Foto: Reprodução

A delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento a Mulher de São João de Meriti, disse nesta quarta-feira (13) que conversou com a mulher que aparece em um vídeo sendo estuprada pelo anestesista Giovanni Quintella durante um parto no último domingo no Hospital da Mulher Heloneida Studart.

Segundo a delegada, a ligação não teve como objetivo colher informações sobre o caso, mas sim para prestar solidariedade a vítima.

Bárbara Lomba contou que a mulher ficou sabendo do estupro nesta quarta-feira e que ainda está muito abalada com a situação.

«Ela chorou muito. Ainda está muito abalada. A família toda está abalada», comentou a delegada.

Bárbara Lomba contou ainda que está em contato com a advogada da família para agendar o depoimento da vítima que foi filmada e do marido dela. A ideia da delegada é preservar a família nesse momento e dar tempo para que eles possam contribuir com as investigações.

Giovanni foi preso em flagrante pelo estupro dessa paciente durante o parto cesárea, no Hospital da Mulher, e é suspeito de ao menos mais cinco abusos na mesma situação : quando atuava como anestesista durante cirurgias das pacientes.

O anestesista está desde terça-feira (12) no Complexo Penitenciário de Bangu, isolado de outros presos por medida de segurança.

Agentes da Deam levaram nesta quarta-feira (13) o material recolhido durante as diligências para perícia.

Polícia do RJ investiga se anestesista preso por estuprar grávida violentou outras duas mulheres

Mais de 20 partos

De acordo com a delegada que investiga o caso, o anestesista Giovanni Quintella participou de mais de 20 partos no Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Lomba disse que a Polícia Civil vai investigar todos os procedimentos que contaram com a participação do médico acusado de estupro.

As duas mulheres que tiveram parto com Giovanni no último domingo (11) estão entra as que serão ouvidas pelos investigadores. A polícia investiga se todas sofreram abusos.

