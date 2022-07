Delcy Rodríguez pide a justicia británica rectificar fallo sobre reservas oro

Entornointeligente.com /

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez criticó este viernes la decisión de Reino Unido de fallar a favor de Juan Guaidó; por lo que pidió a las autoridades rectificar sobre la medida.

«Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de rectificar, de no seguir con esta farsa de que Juan Guaidó es el presidente de un país, no lo es y no lo va a ser nunca, el pueblo venezolano lo sabe y él no goza de su afecto», dijo Rodríguez en un contacto telefónico con VTV .

Para Rodríguez la decisión del tribunal británico «está sometida, subordinada, amordazada, a las decisiones de la corona británica. Decisiones que pueden ser destempladas y sobre las mismas no corresponde ningún tipo de control judicial».

Recordó que en su momento el Banco Central de Venezuela (BCV) había dado en custodia el oro Nacional al gobierno Británico.

«Es por ello que el BCV acudió a los tribunales británicos para que se corrigiera esta situación insólita de reconocimiento al gobierno inexistente de Guaidó. Sin embargo, dicho tribunal apeló a la anacrónica doctrina de una sola voz», acotó Delcy Rodríguez.

Del mismo modo agregó que el BCV fijó posición y acudirá a todas las instancias legales correspondientes.

Además aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días.

Indicó que las autoridades de distintos bancos centrales del mundo, se han comunicado con Caracas para expresar su preocupación tras conocer el fallo.

