Delcy Rodríguez al Supremo británico: tienen la oportunidad de corregir

Delcy Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, rechazó la decisión de la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres quien emitió un falló este viernes, 29 de julio, a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

«Hago un llamado al Reino Unido. Tiene la oportunidad de corregir apegado a la Carta de la ONU. Tienen que rectificar», dijo Rodríguez este viernes, 29 de julio, a través del canal Venezolana de Televisión.

Asimismo, manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con pruebas de que Juan Guaidó no cuenta con el apoyo de los Venezolanos. «Nicolás maduro tiene en sus manos prueba contundente que será mostrada en los próximos días. Gobierno británico no sigan con esta payasada que Juan Guaidó no es ni será presidente, el no goza del afecto ni del apoyo del pueblo venezolano», dijo.

La vicepresidenta reiteró que la decisión tomada por el Tribuna británico es producto de una orden de la corona. «Es toda una estrategia como ya venimos denunciando hace tiempo. Estos tribunales no se pueden deslindar de la política exterior de la corona británica», dijo.

Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) también rechazó el fallo emitido por Tribunal Superior de Londres a favor de la junta designada por el opositor Juan Guaidó para administrar el oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra.

«El Banco Central de Venezuela rechaza el insólito pronunciamiento de un tribunal británico que, una vez más, de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela», dijo el BCV en un comunicado, leído por el canal estatal VTV.

La jueza Sara Cockerill, de la división Comercial del tribunal británico, ha considerado, tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber una base legal en el Reino Unido para hacerlo.



