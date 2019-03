Del Solar: “Tenemos muy claro que hay que respaldar el acuerdo con Odebrecht”

Entornointeligente.com / Según remarcó, el Ministerio Público ha impulsado un acuerdo que permitirá saber en detalle el “modus operandi” de cómo la corrupción le robó al país y qué funcionarios públicos se llevaron “el dinero de todos”. “Toda persona en el Perú y de la política tiene que tener muy claro que no queremos impunidad, eso nos puede permitir el acuerdo”, expresó Del Solar en entrevista con el programa Cuarto Poder. Subrayó, en ese sentido, que es interés prioritario conocer y sancionar a los funcionarios públicos que delinquieron y permitir en adelante una contratación pública limpia y eficiente. Dijo, además, que la opinión del presidente Martín Vizcarra respecto al monto de la reparación civil y su respeto sobre el acuerdo es parte de lo que se necesita aprender como sociedad. “El presidente ha dado un ejemplo de lo que es ser ciudadano: tengo mi opinión pero respeto el principio de autoridad, la autonomía y la separación de poderes. Ha dicho no me gusta tanto (el monto), no estoy tan contento, pero subrayando que esto se respeta”, enfatizó. [Lea también: Odebrecht: equipo Lava Jato interrogará a Barata en abril ] Del Solar recordó que el equipo del Ministerio Público ha ejercido de manera autónoma su labor para investigar el caso Odebrecht y fijar el monto de reparación. En otro momento, el jefe del Gabinete dijo que se tiene la oportunidad de ordenar el país en grandes temas como la reforma de la justicia que está en marcha, la reforma de la política y la reconstrucción del norte. El trabajo en dichos asuntos permitirá al Perú llegar al 2021 (año del Bicentenario de la Independencia) siendo un país diferente, un país más ordenado. (FIN) VVS Más en Andina: Odebrecht: equipo Lava Jato interrogará a Barata en abril https://t.co/BUiEz1uBda pic.twitter.com/VbKom7mAON

