¡Del pitiyanqui de ayer a los PitiIraní de hoy!…Rectifique Presidente su mayor error político

Entornointeligente.com /

¿Y eso de pitiyanqui, que significa Don Mario?…con esta pregunta de un humilde caraqueño, nos conversa Mario Briceño Iragorry en su ensayo «»Léxico para Antinacionales»»,la palabra pitiyanqui no la he inventado yo ,nos refiere que su origen y sentido ,se le atribuye al poeta de Puerto Rico Luis Llorens Torres creador de la palabra «» pitiyanqui»» .Término que el poeta de la isla borinqueña califica a las personas de conducta arribista, trepadora, antinacional y servil con los intereses políticos y económicos de quienes apoyaban la creación del único territorio de Latinoamérica en condición de estado asociado a los Estados Unidos de Norteamérica y no una República independiente y soberana.

Don Mario Briceño Iragorry nos lleva a reflexionar en este ensayo sobre el sentido de los valores Éticos, partiendo de los principios nacionalistas auténticos del ser venezolano «» Nuestra verticalidad de Nación, está por eso más reñida con el pitiyanqui que con el yanqui»», nos orienta en defender los valores de la identidad y pertinencia nacional sin poses patrioteros o guerreristas «» La atribución pitiyanqui usada por mí para calificar una conducta antinacional, no implica, tampoco, bandera ni de guerra ni de odio contra el yanqui. Apenas determina una actitud de defensa de lo nuestro»». El mensaje de Briceño Iragorry es para quienes se prestan sus acciones políticas para la conducta ruin en minimizar el patrimonio como Nación, el considerar que la solución de los problemas que padecemos actualmente dependen de acuerdos serviles con países poderosos, despreciando a los venezolanos en su esfuerzo de avanzar en superar las dificultades, hoy nos encontramos con la propuesta perversa de disponer del territorio nacional para que ser cultivadas nuestras tierras , mediante un enclave de una nación extranjera, ¿Quién es el responsable intelectual de esta acción antinacional, típica propuesta del pensamiento pitiyanqui de los gobernantes de ayer y PITI IRANI de hoy.

Los venezolanos fueron informados hace pocos días, por un alto funcionario gubernamental de la República islámica de irán de un acuerdo suscrito en mes de junio durante la visita oficial del Presidente de la República de Venezuela a la Republica Persa, noticia publicada por los diferentes medios de prensa mundial , el contenido noticioso informa del acuerdo celebrado con el gobierno de Venezuela, que permitirá disponer a las empresas iraníes de Un millón de hectáreas de tierras nacionales para ser cultivadas con propósitos de garantizar la alimentación de la población persa.

El contenido de la información suministrada , mediante el acuerdo internacional entre los gobiernos de Irán y Venezuela corresponde a materias de políticas agrarias , la responsabilidad por parte de gobierno de Venezuela en la elaboración es del despacho del Ministro de Agricultura y tierras y la revisión definitiva del alcance del contenido del proyecto de acuerdo o tratado le corresponde al despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ciudadano Canciller de la Republica por ser el responsable administrativo de las relaciones internacionales , su despacho eleva un punto de Cuenta o en conjunto si lo considera en ser acompañado con el Ministro de Agricultura y tierras a la consideración de la aprobación por parte del Presidente de la Republica, facultado mediante las competencias constitucionales como jefe de Estado y que están contenidas en el artículo 226 y el artículo 236 , donde le confiere en el ordinal 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales

¿Cuál es la justificación que sostiene el Presidente de la Republica para suscribir un tratado donde acuerda que empresas iraníes ocupen un territorio de Un Millón de hectáreas? ¿Cuáles fueron los argumentos de convicción soportados en el punto de cuenta presentado por el Canciller y el ministro de Agricultura y tierras? Tratado internacional que atenta contra la Soberanía Nacional violando el artículo 13 de la Constitución» que prohíbe que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en ninguna forma enajenado, ni aun temporal o parcialmente a Estados Extranjeros». La responsabilidades políticas de la gestión de gobierno en materia de relaciones internacionales son exclusivas del Presidente de la Republica, quien ejecuta las propuestas elevadas por los integrantes del Poder Ejecutivo, ministros que son sus colaboradores y asesores, personas que selecciona además de la consideración ética, moral , deberían contar con la formación académica en la materia de su responsabilidad ministerial, ministros que deberían de conocer los valores políticos, históricos, culturales , sociales y económicos que conforman la República Bolivariana de Venezuela , Soberano, libre, independiente y Democrática.

El gobierno nacional al suscribir este tratado de Un millón de hectáreas de superficie, al relacionarla matemáticamente son 10.000 kilómetros cuadrados, dimensión de superficie superior al territorio que ocupa los estados Trujillo 7.400 Kilómetros cuadrados, Yaracuy 7.100, Aragua 7.014,Miranda 7.950 , es aproximadamente similar al territorio de Táchira 11.000 o Sucre 11.800, en que parte del territorio nacional le corresponderán las coordenadas de ubicación de la entrega de Soberanía Nacional a un país extranjero, serán los territorios de mayor superficie de los estados Amazonas, Bolívar, Anzoátegui , Guárico, Portuguesa y Barinas, corresponderá a tierras actualmente en posesión de los agricultores, serán tierras baldías, estarán dentro de las áreas bajo regímenes especiales de preservación ambiental como son los parques nacionales.

El gobierno nacional no se da por aludido ante la noticia que informo el viceministro del gobierno iraní, hay un silencio administrativo por parte de los responsables que elaboraron este adefesio jurídico, anticonstitucional, de la denominada¨¨ Internacionalización de la Agricultura¨¨, el gobierno nacional está en el deber de informar al soberano que es pueblo venezolano, a la Asamblea Nacional , del contenido real, la ubicación de las coordenadas del territorio, la jurisdicción política ,pasan los días no han dado la cara, eludiendo la responsabilidad de enfrentar el País por el tamaño despropósito antinacional, como si este hecho fuera poca monta y sin ninguna importancia política, el silencio es parte de la política del gobierno nacional , política comunicacional que denomino el dramaturgo José Ignacio Cabrujas » El estado del disimulo». En términos políticos es el mayor error de la política internacional del Gobierno de Nicolás maduro, por primera vez en la historia de la república, El Poder Ejecutivo y el Presidente de la Republica disponen de parte del territorio nacional orientado a la agricultura para ser entregado a empresas trasnacionales.

La agricultura nacional su frontera agrícola dispone de suficientes tierras para garantizar la soberanía agroalimentaria ,los datos oficiales del último Censo Agrícola 2007..2008, al examinar la composición de la tierras agrícolas los usos de los sistemas agrícolas existentes, El sistema Agrícola Vegetal que son los cultivos asociados, mecanizados, plantaciones de piso alto, plantaciones tropicales horticultura de piso alto, horticultura de piso bajo y fruticultura dispone de una superficie de 7.265.195 hectáreas. El sistema mixto agrícola vegetal pecuario que es la agricultura y ganadería de subsistencia, ganadería con agricultura complementaria, agro silvo pastoril, y complementaria ocupan una superficie de 9.280.617 hectáreas. El Sistema Pecuario conformado por la ganadería intensiva, ganadería semi intensiva, ganadería extensiva ocupa una superficie de 17.978.580 hectáreas. El Sistema forestal constituido por vegetación natural productora, protectora, plantaciones forestales productivas, forestales protectoras ocupan una superficie de 19.457.160 hectáreas, la disponibilidad de tierras es 55.981.552 hectáreas a nivel nacional.

Ciudadano Presidente Nicolás Maduro, la gira que usted tiene que efectuar es recorrer el campo agrícola venezolano, Usted no tiene necesidad de acudir a tierras extrañas y a empresarios foráneos para el accionar de la agricultura en la Nación, salga de la burbuja de Caracas efectué una gira de una semana, hable directamente con los agricultores, visite los campos de hortalizas y papas de los Andes, los cafetales de Biscucuy , la ganadería de Barinas, Apure, Guárico Zulia, la siembras de maíz y arroz de Portuguesa, plantaciones de plátanos , cambures y frutales del Sur de lago de Maracaibo, recorrer las planicies orientales, el contacto directo y sin comitivas ministeriales con los auténticos agricultores, esto le permitirá una visión de las condiciones económicas en que se encuentra la agricultura, los agricultores son gente comprometida con la producción nacional y la soberanía agroalimentaria, converse con ellos encontrara la verdad y la realidad.

Ciudadano Presidente Nicolás Maduro, usted no tiene necesidad de entregar las tierras emancipadas y libres de Venezuela a los Iraníes para que la cultiven y se lleven las cosechas, escuche el clamor de los agricultores ,de todos los agricultores que están comprometidos en superar las condiciones de sobrevivencia y de crisis profunda, superando las dificultades logrando cosechas y producción agroalimentaria nacional, el compromiso de los agricultores es garantizar los alimentos suficientes, sanos y precios justos a toda la población venezolano , en ello es el compromiso.

Ciudadano Presidente Nicolás Maduro, Usted está cometiendo el mayor grave error de su gestión política, al entregar la Soberanía Nacional, Rectifique Presidente! ¡NO ratifique ese tratado!, es violatorio de la Constitución Nacional.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com