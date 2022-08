Del durísimo análisis de Pinilla y Valdivia a los jugadores de la U a la particular palabra del gerente azul: Las frases que dejó el Superclásico

Entornointeligente.com /

Colo Colo venció a Universidad de Chile por 3-1 en un nuevo Superclásico , que tuvo de todo en Talca.

Los albos extendieron su hegemonía sobre su eterno rival, con el que no pierden desde 2013 . Además, se escaparon seis puntos en el liderato del Campeonato Nacional.

Tras el partido hubo varias voces que dejaron su opinión sobre el encuentro, con duras críticas al plantel de la U y elogios para los jugadores del «Cacique» .

Uno que habló fuerte fue Johnny Herrera , ídolo laico, que se desahogó tras la caída del club de sus amores: «Me da pena ver a esta U. No veía un plantel tan poco competitivo hace muchos años. Los centrales de la U no están para Primera División (Ignacio y Bastián Tapia) «.

«(Marcelo) Morales y (Daniel) Navarrete no saben ni marcar, no veo jugadores en la U de Primera División. Tristemente tenemos que mirar para abajo, es la realidad. Se conformó este plantel, ni siquiera para pelear el descenso. Yo no veo jugadores de Primera División en este plantel», señaló en su rol de comentarista en TNT Sports.

Otro que se mostró muy duro con los jugadores universitarios fue Mauricio Pinilla , que analizó el compromiso para radio Agricultura.

» El segundo tiempo de la U fue un desastre, fue un asco, no hilaban dos pases más allá de la primera jugada y el remate de Assadi al primer palo. El resto fue totalmente dominado por Colo Colo, sometido por Colo Colo. A este plantel les puedes poner a Guardiola, a Klopp, a Nagelsman pero este equipo es imposible hacerlo jugar bien con esa defensa , este equipo no tiene defensas», reclamó.

» Yo podría pararme a jugar de central y lo haría mejor que Ignacio Tapia , es increíble lo de este chico, increíble, con todo el respeto del mundo a un colega de profesión pero no puede ser el central de la U», tiró. Y asimismo, liquidó a Cristian Palacios tras perder el penal: «No lo puedo creer, este tipo ya había fallado dos penales en el Monumental, dale la oportunidad a otro».

Uno que se sumó a esos cuestionamientos fue Jorge Valdivia , al indicar que » es increíble, es extraño lo que le pasa a la U. Juegue bien, más o menos o mal. Sus jugadores estaban concentradísimos, doblegaban a los de Colo Colo y pierden igual».

«Al minuto 65’ dije que estaba decidido el partido, se veía en la reacción, en la actitud, no se veía la misma intensidad. Colo Colo justificó el marcador. Es raro todo esto, la U hacía un buen partido, pero pareciera que Colo Colo lo gana desde el minuto uno», aseguró en radio ADN.

Y en esa línea, se lanzó contra algunos nombres del equipo laico: «Que me perdone la gente de la U, pero no sé si Jeisson Vargas tocó la pelota. Lo de Junior (Fernandes) es impresentable , pierde la marca en el gol de Lucero, es imperdonable para uno como compañero, para uno como entrenador. El que tú marcas te hace el gol».

Por otro lado, las palabras del gerente deportivo azul, Manuel Mayo , llamaron mucho la atención tras el pleito.

» Estamos muy dolidos por lo que pasó hoy, fue un buen primer tiempo en el que hicimos ver mal a Colo Colo. Nos hacen el penal, el equipo se supo reponer, empatamos y se vio un juego intenso. Con el segundo gol el equipo perdió la convicción, no pudimos retomar eso y ellos hicieron lo que querían hacer, no supimos entrar en juego», indicó.

Y esa línea, consideró que » el equipo ha mejorado, llegamos más veces al arco rival. El análisis se centra en un plantel que se cree está despotenciado, pero hay que analizar el juego. Los resultados van a llegar, el equipo está convencido con Diego López».

Más voces del partido

Gustavo Quinteros

«Estoy conforme con el rendimiento, no fue un partido lindo para verlo, pero últimamente los clásicos no salen tan buenos para el espectáculo , pero estamos contentos de ganarlo porque era importantísimo».

» Ahora le decía a los directivos que sería bueno jugar muchos partidos de local en Talca (entre risas). Es algo maravilloso, porque me dicen Talca y me gusta, tenemos muy buenas experiencias acá, hemos tenidos muy buenos resultados acá».

«Hay confianza en el trabajo, nosotros le damos las herramientas a los jugadores y tenemos confianza en ellos. Me motiva dirigir un clásico, no siento temor, transmitir eso a los jugadores es algo también positivo , porque ellos lo absorben, son cosas que están pasando y son maravillosas».

Diego López

«Tuvimos un penal allí que fallamos, cometimos un error donde nosotros trabajamos diferente en la forma de marcar. Cuando uno comete muchos errores en esta clase de partidos lo terminas pagando «.

«Jugamos contra un equipo que sabe jugar estos partidos, que por algo está donde está en la tabla. Tenemos que ser consciente del lugar en el que estamos, y que tenemos que dar algo más y trabajar mucho , y todo lo que se hace hay que llevarlo a la práctica, porque eso nos va a sacar de este momento difícil».

Maximiliano Falcón

«Lo fuimos trabajando. Fue un partido feo. En lo personal creo que fue un partido trabado, la cancha no estaba buena, pero lo más importante es que nos vamos con alegría, contentos , no solo por nosotros por sino también por la gente. Es el sexto clásico que me toca jugar y lo vuelvo a ganar, así que (es) una alegría tremenda. Estos son los partidos y tenemos que ganar».

Brayan Cortés

«Fue un lindo triunfo. Obviamente los clásicos se tienen que ganar y nosotros como equipo siempre pensamos eso. Nos costó en principio el partido por la cancha, que no estaba muy buena. No son excusas, en el segundo tiempo tuvimos la suerte de hacer los goles en una cancha que tenemos lindos recuerdos y cosas que nos hicieron fuertes».

Leonardo Gil

«Estamos felices porque era un partido muy importante. Más allá de que era un clásico queríamos sacar ventaja en la punta, ahora nos alejamos a seis. Jugamos ante un rival difícil que entró bien metido, en cambio nosotros entramos dormidos «.

Juan Martín Lucero

«Nuestro objetivo principal era ganar para sacar más ventaja, nos tocaba justo en el clásico y lo hicimos de gran manera. Nos pone felices, nuestra felicidad es la de todo el pueblo colocolino. Era importante ganar más que nada por la lucha arriba en el torneo . Justo nos tocaba ante la U y lo hicimos de gran manera».

Oscar Opazo

«En Talca nos ha ido bien y ahora fue así en un clásico que teníamos que ganar sí o sí. Lo ganamos porque tenemos huevos para jugar este tipo de partidos, ya que hoy no estuvimos cómodos, quizás por la cancha o el rival ya que caímos en su juego, pero sabemos jugar estos partidos».

Gabriel Suazo

«Es una cancha difícil, un horario muy complicado. Este tipo de partidos uno quisiera que fueran los más vistoso para todos y también para nosotros. Lo entiendo por la seguridad, pero también deben pensar en los jugadores que son los que dan el espectáculo «.

» Nos colocan un horario complicado por el tema de las comidas, uno no sabe si tomar desayuno o almorzar . No es para nada sencillo jugar en este horario, pero a pesar de todo, del mal estado de la cancha, y jugando quizás no de la mejor forma, pudimos sacar el resultado que queríamos que era ganar». ¿Encontraste algún error? Avísanos

