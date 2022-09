Del «desprecio a su país» a «tomar la lección»: La disímil reacción de la izquierda ante el triunfo del Rechazo

Entornointeligente.com /

El resultado del Plebiscito de salida -que le dio un categórico triunfo al Rechazo con un 61,86%-, ha dejado una serie de reflexiones públicas en distintos personeros del oficialismo y partidarios del Apruebo, incluyendo alcaldes, parlamentarios, presidentes de partido y ex convencionales, quienes no necesariamente han tenido una línea uniforme en la autocrítica frente al resultado .

Algunos apuntaron directamente a la campaña del Rechazo, a las «fake news» e incluso atacaron al pueblo de Chile por «despreciar a su país» o a comunas en particular, como Petorca, mientras otros hicieron un análisis más reflexivo sobre las falencias que pudo tener tanto el proceso constitucional -incluyendo episodios como Rojas Vade y la falta de diálogo- como algunos puntos del texto, reconociéndolo incluso «maximalista».

En tanto, el timonel del PC, Guillermo Teillier , optó por mantenerlas «en privado». Ayer, tras ser consultado por el rol de los convencionales en el resultado, sostuvo que hay «muchas autocríticas, esas las vamos a hacer internamente y las vamos a dar a conocer en su momento». Y agregó: «Tenemos muchas lecciones, pero esa autocrítica y la crítica la vamos a hacer internamente y la vamos a dar a conocer una vez que la tengamos colegiada, porque yo no puedo arrancarme con los tarros de mi partido».

Culpa de las «fake news» y críticas a Petorca

Uno de los primeros dardos contra la campaña del Rechazo lo lanzó la diputada comunista Carmen Hertz , quien tras la derrota afirmó que «tuvimos una campaña mediática, de la derecha política económica, brutal, eso nadie lo puede reconocer. No teníamos las vocerías como para poder realmente desmontar las mentiras, las fake news que se dieron, lo lamento mucho».

En la misma línea, desde Convergencia Social, el diputado Gonzalo Winter aseguró que «la derecha tuvo una manera muy astuta de rellenar aspectos que las constitucionales del mundo no rellenan porque se las dejan a las leyes», refiriéndose, por ejemplo, al concepto de plurinacionalidad.

En tanto la ex convencional, Natividad Llanquileo , arremetió el domingo contra los chilenos por «despreciar a su país», y criticó que «no hubo pacto social. Entregada las decisiones a los partidos políticos. Sin mujeres, sin independientes, sin PP.OO., sin descentralización. Las empresas seguirán tributando en Las Condes y Vitacura, mientras se saquean los territorios. Gracias [email protected] por despreciar a su país».

Pero eso no fue todo. También agregó en otra publicación que «Chile despertó. Fue solo un sueño. Tuvimos una oportunidad única, pero remetimos. Más del 60% dijo estar bien como están. Excelente por ustedes. Pero sigo viendo desclasados, racistas, homofóbicos y mucho individualismo. Me quedo con el 30% que sí se la jugó con todo por cambiar las normas del juego . No me dedicaré a convencer nadie. Son lo que son, arribistas, arrastrados y debemos asumirlo «, complementó.

En medio de las críticas que han recaído sobre la comuna de Petorca -donde el rechazo obtuvo el 56,73% de las preferencias versus un 43,2% para el Apruebo-, a raíz de la crisis hídrica que enfrentan, los comentarios del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (ind que postuló por la lista del Frente Amplio), no ayudaron a calmar la polémica.

«Siento la incertidumbre de no reconocer el lugar que habito, porque estamos hablando de cuestiones que son de sentido común (…) parece bastante irracional la votación que se sostuvo en esa comuna», dijo la autoridad regional a Radio Biobío.

Quien también cuestionó a los votantes de la zona fue el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo , respondió en Twitter a una publicación de celebración del Rechazo y precisó: «Está super claro quien ganó con el Rechazo y los de Petorca felices de seguir sin agua». Dar espacio al análisis y «tomar la lección»

Otro sector del Apruebo optó por tomar una actitud más reflexiva y moderada frente a lo ocurrido, y han puesto algunos matices en sus críticas hacia la campaña del Rechazo, mirando también aquello que «faltó» -o sobró- en el desempeño de los ex convencionales como en el proceso en general o en lo que cada uno, como impulsor de la alternativa, pudo hacer mejor.

En entrevista con EmolTV , la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic , abordó este tema y sostuvo que » cuando termina el partido de fútbol la gente queda afectada. No estoy justificando, no me parece que sea la actitud ni que podamos culpar a la ciudadanía exclusivamente «.

«Aquí hubo una sobre interpretación de los constituyentes también, de lo que eran las necesidades ciudadanas, por ejemplo, había personas que provenían de los movimientos del agua, otros del animalismo, otros de pueblos originarios y cada uno hacía de esto la principal causa de la Constitución, cuando finalmente la principal causa de la Constitución es regular las relaciones de poder y establecer un rayado de cancha, un modelo de comportamiento donde hay que regirse», remarcó.

De la misma tienda, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde , también optó por tomar las «lecciones» que implican para el Gobierno la derrota de la opción que impulsaron, aunque recalcó que la gente votó por no visar la propuesta, y no en contra de la administración de Gabriel Boric.

«obviamente se tiene que tomar la lección del resultado y el Gobierno debe promover el diálogo inclusivo no solo respecto de la elaboración del texto constitucional, sino también respecto a la implementación de su programa», afirmó ayer a Tele13 Radio.

Por su parte, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans , quiso dar un «espacio al análisis profundo» para revisar los factores que influyeron en el resultado del 4/S. En conversación con Radio Pauta remarcó que «el proceso constituyente sigue», y destacó la importancia de «recoger los mensajes con humildad y autocrítica, para ver cómo avanzamos en esta materia».

Asimismo, reconoció que «hay un cuestionamiento a algunos sectores de la Convención y que dañaron el proceso y en ese sentido, recabar lo que algunos podíamos decir de ‘gustitos’ de formas que alejaron más que convencieron».

En tanto, en conversación con EmolTV , la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez , reconoció que hubo una propuesta constitucional que «en ningún caso logró concitar las mayorías de la ciudadanía y no logró recoger los sentires, y sobre todo un proceso que no logró despertar las confianzas necesarias para un momento que tiene que ser de certezas, de certidumbre».

Si bien planteó que «tuvimos una campaña del Rechazo con cuatro veces más recursos de los que manejó el Apruebo, pero creo que eso no es suficiente para los resultados. Creo que hay que hacerse cargo de la imposibilidad del proceso de generar un encuentro democrática para dar un cauce institucional a las demandas que siguen siendo de cambio».

