Del Castillo: No hay denuncia sobre robo de celular de Morales

La desesperación del evismo por el robo del celular de Evo Morales, además de dos equipos de su colaboradora de comunicación, llega al extremo de que en menos de un día surjan acusaciones por lo menos contra tres posibles responsables, pero no se formalizó la denuncia y se descartó la presencia de infiltrados como sugieren los del ala dura del masismo. El exmandatario y sus partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) salieron al frente para acusar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; a la embajada de Estados Unidos, y a militantes del ala renovadora del oficialismo, como Rolando Cuéllar, de ser responsables de la sustracción del celular. El lunes, luego de que el diputado Juanito Angulo diera a conocer el robo, Morales a través de su Twitter hizo público el hecho y apuntó hacia el Ministro de Gobierno y su seguridad, al adelantar que «quieren sembrar pruebas» e indicar «no tenemos nada que ocultar, pero denunciaremos cualquier intento de usar montajes».

No hay denuncia Ante las versiones expresadas de presuntos infiltrados de la Embajada de Estados Unidos, el ministro Del Castillo descartó este extremo al indicar que el líder cocalero presente la denuncia sobre el robo de su celular para iniciar las tares de investigación. «No existen personas infiltradas de ningún tipo, de ninguna índole. Creo que todas las personas que están en territorio nacional están plenamente identificadas», afirmó el Ministro de Gobierno al ser consultado sobre la existencia de infiltrados de la Embajada de Estados Unidos. Del Castillo evitó referirse a las alusiones de Morales y dijo que requiere los datos mínimos para buscar los dispositivos móviles. «Necesitamos los números de teléfono, las características de los celulares para iniciar la investigación. No tenemos ningún tipo de información que hubiera llegado a la Policía Boliviana o que hubiera llegado una denuncia formal al Ministerio Público. Por tanto, estamos esperando las denuncias correspondientes para que la Policía Boliviana pueda realizar su trabajo», manifestó.

Todos conocemos Respecto a las insinuaciones del diputado Arce respecto a que el robo fue planificado para acceder a la información del exmandatario, Del Castillo dijo que no hay razón para preocuparse porque «todas las personas sabemos (…) qué contenido teníamos al interior de nuestros celulares». El vicepresidente del MAS, Gerardo García, indicó que el robo de celular a Morales fue con una mala intención, porque los autores pretenden realizar montajes y chantajes al presidente de ese partido. «Lo único que saben hacer es tal vez algún montaje, como siempre están detrás del hermano Evo. Puede que intenten hacer algún montaje sobre esa base y puedan querer negociar con una mala intención», señaló García. Tras consultar a García si Morales podría recibir chantajes por el contenido de su celular, él respondió: «Sí, claro que podrían hacerlo, desde luego (que sí)», dijo.

Algo está podrido en el MAS El analista Álvaro Puente expresó que esta situación pone en evidencia la calidad de gente que hay en esos entornos del MAS, que están en grupos íntimos y seguridad y se roban el celular del que los invita. «Esto no pasa en un ambiente normal. Lo que pasa es que hay algo por ahí que no está bien. Cuando hay algo así muy sagrado entre ellos, se les filtra el video y vemos todo lo que ha pasado, cuando se reúnen los íntimos y están ahí», dijo. Agregó que «algo huele a podrido en esos ambientes y que alguien no está a gusto en esos ambientes». Puente se extrañó de que se presente esta situación cuando Morales tiene una seguridad alta, porque piensa que le van a sembrar algo. «Están con pánico de que algo pase y ponen gente a vigilar y en ese ambiente se supone que tienen que ser estos vigilantes los que le hacen esta pasada, puede ser», cuestionó.

