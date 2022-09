Del Castillo asegura que no hay ningún «plan negro» contra Evo y que no se va a prestar a fomentar la división

Entornointeligente.com /

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, manifestó este jueves que no existe un «plan negro» como lo denunció el expresidente Evo Morales y dijo que no se prestará a la confrontación y la división.

Ayer, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que le teme al ministro de Gobierno y acusó al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, además del exministro Hugo Moldiz de gestar un «plan negro» en su contra mediante la creación de la Escuela de Inteligencia en la Fuerzas Armadas.

«Ya nuestro ministro de Defensa (Edmundo Novillo) se ha manifestado al respecto, que no habría ningún ‘plan negro’, nuevamente manifestamos que no nos vamos a prestar a ningún tipo de confrontación, de división, lo que nos interesa es trabajar por el pueblo boliviano», sostuvo el ministro en conferencia de prensa.

Según Del Castillo existe la instrucción del presidente Luis Arce de mantener la unidad al interior del Gobierno nacional, del Movimiento Al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y del pueblo boliviano.

«No vamos a contribuir como Gobierno nacional a la confrontación y mucho menos a la división. Tenemos la instrucción de nuestro Presidente y Vicepresidente de mantener la unidad al interior del Gobierno nacional y del MAS-IPSP, somos un Gobierno que no solo gobierna para un partido político, sino que gobierna para todo el pueblo boliviano en su conjunto», remarcó.

El 4 de septiembre, el Ministro de Defensa negó que haya un «plan negro» contra el exmandatario y para desprestigiar al expresidente y jefe del MAS. Tres días después, Morales dijo que duda de aquello, ya que conoce a Novillo desde que empezó en el MAS-IPSP, cuando era «aleísta» (de la línea de Alejo Veliz).

«Desmentimos al hermano Edmundo Novillo, lo conocí cuando empezó en el MAS-IPSP evidentemente había como dos líneas: alejistas y evistas, él (Novillo) era aleísta. No soy resentido porque fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, pero me sorprendió la semana pasada al decir que no hay plan negro. Por favor, hermano Novillo, juntos no hemos educado a no mentir. Acá tengo una copia, aquí está la planificación del plan negro, hecho en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas», denunció el exmandatario.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

