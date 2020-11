La doble “crisis” de las empresas de familia

Ojala en nuestro contexto, por una vez, sepamos aprovechar la visión y estrategia de otros países mas desarrollados para mirar nuestros problemas locales (*) Consultora, head-hunter y especialista en consultoría de carrera. (@carreralaboral y https://cristinamejias.com/)

Dado que ellas son una muy especial entidad económica, las afecta no solo el panorama económico, sino que suele repercutir en el corazón mismo de ellas: las relaciones familiares.

Un 2020 que las encuentra en diferentes estadios y con situaciones internas difíciles de resolver. Por ejemplo:

aquellas que estaban en proceso de “profesionalización ” y ya no podrán sustentar salarios de profesionales externos; aquellas que estaban en proceso de transferencia de la 1ª a la 2ª generación y que ahora temen que sus sucesores no sepan manejar esta profunda crisis ; aquellas que muestran ahora conflictos entre hermanos y primos o entre Directores Familiares que antes – en otra bonanza económica – no se notaban.

Para paliar el impacto de estas crisis y ayudar a buscar soluciones ha aparecido en el horizonte empresario el Mentoring: un sistema de asesoramiento que lleva más de 30 años en otros continentes y que recién ahora se realiza en Argentina.

Mentoring es una transferencia práctica de conocimientos y ayuda a re-analizar los temas desde otra perspectiva, que debe quedar a cargo de profesionales realmente capacitados y con experiencia empresarial.

Para las empresas de familia, contar con el apoyo de Mentoring implica poder lidiar con mejor inteligencia la crisis externa, mientras solucionan las mencionadas crisis internas.

Según lo investigado por el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) para enfrentar esta crisis mundial las empresas familiares necesitaran enfrentar con prioridad estos temas:

Liderazgo ágil Eficiencia financiera Transformación digital Innovación Y es en la categoría Liderazgo Ágil que impacta la gestión del Mentoring

En la actualidad como profesional ya inicie 5 procesos de Mentoring en empresas familiares y he recibido más de 30 consultas sobre el método de trabajo. Los clientes con los que trabajo son de la industria agroquímica, industria química, 2 de retail (supermercados) y un Instituto de Enseñanza terciaria e idiomas

Aunque todavía no hay soluciones que pueda relatar, ya que son procesos iniciados en cuarentena, justamente por la crisis; estamos trabajando en estas soluciones para poner en marcha:

Reducción de conflictos en un Directorio (padre y 3 hijos) vía un ajuste de la comunicación entre ellos. Ayuda en la planificación de una fusión con otra empresa y elaborar las listas de gente que deberá ser desvinculada (5 hermanos) . Elaboración de un Protocolo Familiar y creación de un Consejo de Familia en 2 de estas empresas (Madre Fundadora y 2 hijos).

Ojala en nuestro contexto, por una vez, sepamos aprovechar la visión y estrategia de otros países mas desarrollados para mirar nuestros problemas locales

(*) Consultora, head-hunter y especialista en consultoría de carrera. (@carreralaboral y https://cristinamejias.com/)

