«Dejen de hacer campaña»: Alcaldes de Chile Vamos entregan carta al Presidente con 12 medidas para combatir delincuencia

«Los alcaldes firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los hechos de delincuencia acontecidos este último tiempo. No sólo enfrentamos un aumento desmedido de la violencia y el crimen organizado, que se traduce en un aumento del 89% de los homicidios y 79% de los robos con violencia durante estos últimos 28 días, sino también se ha instalado una sensación de impunidad inaceptable, afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos».

Así parte la carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Izkia Siches, la cual fue firmada por 46 alcaldes del país. En concreto, esta mañana, un grupo de jefes comunales se presentaron en La Moneda para entregar un documento a las autoridades, con 12 medidas de seguridad contenidas que buscan mejorar la seguridad y disminuir la delincuencia en todo Chile.

La carta fue firmada por alcaldes de todas las zonas del país, y pretende recomendar y solicitar una serie acciones: Sancionar penalmente el ingreso clandestino; cuidado real de las fronteras; que se dicte sin más trámite el reglamento que permitirá contar con un sistema de ADN balístico y prohibir de manera definitiva el acceso a pistolas a fogueo.

A su vez, en el documento se recomienda: Que se dote a nuestro sistema de persecución penal de técnicas investigativas especiales para enfrentar el crimen organizado; que se priorice con discusión inmediata el proyecto que modifica la Ley 20.000 para una persecución efectiva del patrimonio de los narcotraficantes y la extinción temprana de su patrimonio; modificar la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Adicionalmente, los alcaldes piden: Legislar sobre el robo de madera; reponer proyecto de ley de infraestructura crítica; el reforzamiento logístico de Carabineros en la Macrozona Sur; dotar de mayor personal, equipamiento y vehículos adecuados a Gendarmería; crear el servicio nacional de víctimas; y dar protección efectiva a nuestras policías y Gendarmería.

«Dejen de hacer campaña para el Plebiscito»

En medio de lo que fue la actividad de presentación de esta carta, una de las alcaldesas firmantes, Evelyn Matthei (Providencia) emplazó a las autoridades del Gobierno a «preocuparse» por la seguridad del país y a «dejar de hacer campaña».

«La situación es muy compleja y por eso, a pesar de que estén en campaña, yo le diría al Gobierno, especialmente al Presidente que se preocupe de la seguridad. Nosotros no sentimos que haya una acción fuerte, importante, ni de parte del Presidente ni de parte de la ministra del Interior para enfrentar este problema. Aquí hay 11 medidas que son muy concretas, que les estamos entregando como un aporte para que enfrentemos esto todos los chilenos», sostuvo la jefa comunal.

En esa línea, Matthei insistió en que «más allá del Apruebo y del Rechazo aquí hay un tema que se nos está metiendo en el país y que si no reaccionamos rápido, no lo vamos a poder sacar». Bajo ese contexto, la alcaldesa además criticó los dichos del ex convencional, Daniel Stingo.

«Nosotros creemos que realmente serían un gran aporte en materia de seguridad. Me dio mucha pena y también bastante molestia escuchar el otro día a un ex convencional que hablaba que las encerronas afectaba a los ricos. La verdad es que uno ve que todas las personas, de todas las comunas, de todos los estratos socioeconómicos están sufriendo y la gente tiene miedo», aseveró.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, a través de su cuenta de Twitter, emplazó «al Presidente Gabriel Boric y a la ministra Izkia Siches que dejen de hacer campaña para el Plebiscito y pongan mano dura contra la delincuencia. La verdadera prioridad debe ser la seguridad de todos los chilenos».

Posteriormente, en conversación con EmolTV, la jefa comunal se refirió a la carta presentada, señalando que «cada comuna de las distintas regiones del país estamos viviendo el mismo fenómeno y la misma preocupación por parte de los chilenos y los vecinos, que es un miedo ante la violencia desmedida que estamos viendo y que se traduce de distintas formas según la zona del país».

«En la Macrozona Norte estamos viendo un tema muy vinculado a la inmigración, a los pasos ilegales, al Tren de Aragua, homicidios que están creciendo. En la zona central, particularmente en la RM como ha aumentado en más de un 101% las encerronas y no entrar a describir lo que ya todos conocemos, que es la violencia y el terrorismo que se vive en la Macrozona Sur», apeló.

«Por lo tanto, necesitamos que el Gobierno nos invite a un trabajo colaborativo que considere la realidad de cada una de las regiones y comunas, y por eso le presentamos 12 puntos en esta carta que busca que podamos empezar a actuar rápido en materia de seguridad», zanjó Peñaloza.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter también hizo un llamado al Gobierno a «dejar de hacer campaña». «Hemos venido esta mañana a lo que alguna vez fue la casa de los Presidentes de todos los chilenos ¿ Es legítimo que el Presidente, sus ministros y nosotros tengamos opciones? Sin duda. Pero no se puede transformar esta casa, en la casa de una parte de los chilenos, porque si hay un tema que afecta y cambia la boda de todos los chilenos es la delincuencia».

«Todos los que estamos acá, estamos a cargo del cuidado de mucha gente, y por eso hablamos en nombre de ellos y también quizás en nombre de otros alcaldes, que desde el oficialismo hoy día no se atreven a hablar por una lealtad malentendida, porque un asaltante no pregunta por quién milita, por quién votó o por quién reza, simplemente ataca», agregó.

Finalmente, y en línea con las alcaldesas, Carter insistió en que «urge que este Gobierno pare de hacer campaña por un ratito , para que tome cierta medidas que le hemos pedido desesperadamente: aprobar la ley de cierre de pasaje de una vez por todas, crear una defensoría para las víctimas, no acabar con Carabineros».

