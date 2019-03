Dejan a LeBron James sin playoffs

Entornointeligente.com / LOS ÁNGELES — Joe Harris anotó 26 puntos, D’Angelo Russell agregó 21 unidades y 13 asistencias ante su exequipo y los Nets de Brooklyn vencieron el viernes 111-106 a los Lakers para eliminar a Los Ángeles de la pelea por un boleto para los playoffs.

Por su parte, Spencer Dinwiddie aportó 19 tantos en su ciudad natal para que los Nets (38-36) impulsaran sus aspiraciones de postemporada con su segundo triunfo seguido después de un inicio de 0-3 de su gira de siete compromisos.

Brooklyn se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, medio juego detrás del sexto puesto Detroit y 2.5 juegos de ventaja sobre el noveno sitio Orlando.

JaVale McGee registró cifras máximas de su carrera con 33 puntos y 20 tableros, y bloqueó seis por los Lakers, que sufrieron su quinto descalabro consecutivo y su décimo en 11 juegos.

Los Ángeles (31-41) se perderán los playoffs por sexta campaña en fila, un récord de franquicia, pese a la incorporación de LeBron James, que estuvo cerca de registrar el triple doble número 81 de su carrera con 25 puntos, 14 asistencias y nueve rebotes.

De otro lado, los Nets contaron con otro gran partido de Russell, que anotó 27 puntos en el cuarto periodo de una impresionante victoria en Sacramento tras noches antes.

Suscríbete para recibir en tu email las noticias más importantes de Deportes.

Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.

Error! There was an error processing your request.

Noticias Clave – Deportes Please enter a valid email address. Sign up Manage your lists Russell era uno de los jugadores favoritos de los aficionados de los Lakers, pero no de Magic Johnson, quien soltó a Russell en un canje para deshacerse del oneroso contrato de Timofey Mozgov pocos meses después de que el miembro del Salón de la Fama tomara las riendas de las operaciones deportivas de los Lakers en 2017.

Russell ha avanzado hasta convertirse en un elemento de Juego de Estrellas en Brooklyn, mientras que los Lakers se han mantenido prácticamente en el mismo lugar en la tabla pese a sumar a James a sus filas el verano pasado.

Los Lakers se perderán oficialmente la postemporada por sexta ocasión consecutiva, por mucho la racha más larga en la historia de una franquicia que cuenta con 16 títulos de la NBA. Los Lakers solo quedaron fuera de los playoffs cinco veces en sus primeras 55 campañas de existencia antes de la actual sequía.

LINK ORIGINAL: El Vocero

Entornointeligente.com