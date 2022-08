Entornointeligente.com /

Deflação em julho é pontual e não alivia bolso dos mais pobres; entenda por que o cenário segue ruim para os preços Resultado de julho ficou restrito ao desempenho da gasolina e energia elétrica e não representa um alívio no bolso das famílias mais pobres. Economistas projetam que inflação pode voltar em agosto, mas num patamar baixo. Por Luiz Guilherme Gerbelli, g1

09/08/2022 09h04 Atualizado 09/08/2022

Economista fala sobre impacto da deflação de 0,68%

A deflação de 0,68% registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em julho esconde uma realidade ainda difícil do quadro inflacionário do Brasil.

A queda da inflação ficou restrita ao desempenho dos combustíveis e da energia elétrica e pior: não representa um grande alívio no bolso das famílias mais pobres . Além disso, a taxa acumulada em 12 meses segue em dois dígitos, a 10,07%.

Os analistas pontuam que uma deflação tradicional se dá quando os preços de vários bens e serviços recuam , diferente do observado no dado divulgado nesta terça-feira (9). A última vez em que o Brasil registrou deflação foi em maio de 2020 , quando a economia foi chacoalhada com os primeiros impactos da pandemia coronavírus.

«O mérito da queda (atual) é pequeno. A gente entende como deflação quando é uma coisa generalizada», afirma Andre Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). «Não é uma mudança de jogo, não é uma queda generalizada.»

1 de 1 Aumento dos preços de combustíveis para consumidor final fica a critério de distribuidoras e postos — Foto: Marcelo Brandt / G1 Aumento dos preços de combustíveis para consumidor final fica a critério de distribuidoras e postos — Foto: Marcelo Brandt / G1

Os preços de combustíveis e energia recuaram na última leitura do IPCA influenciados pelo projeto que limitou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo .

O ICMS é um tributo estadual. Com o projeto, a alíquota máxima do imposto foi definida na faixa de 17% a 18%, dependendo da localidade. Antes, ela chegava a superar 30% em alguns estados.

Em ano eleitoral, o governo apostou nessa medida tributária para melhorar os índices de inflação. Antes do corte do tributo, os analistas consultados pelo relatório Focus, do Banco Central, chegaram a projetar uma inflação na casa de 9% no acumulado de 2022. Mas, agora, já revisaram o número para próximo de 7% .

Mesmo com o número melhor, o governo não vai cumprir a meta de inflação deste ano – que é de 3,5%, podendo oscilar entre 2% e 5%. Será o segundo ano consecutivo de estouro da meta de inflação.

Sem alívio para os mais pobres

A inflação ainda deverá castigar as famílias mais pobres. Elas são pouco afetadas pela queda no preço da gasolina e já pagavam uma alíquota baixa para o consumo de energia elétrica.

No bolso dos mais pobres, o que pesa mais é a alta os preços dos alimentos, que segue forte – e acelerou no mês passado, com alta de 1,30%.

«Para as famílias mais pobres, cuja cesta de consumo tem mais peso de alimentos, a situação não muda muito. Continua com a dinâmica de alta do preço de alimento», afirma José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do banco Fator.

Um acompanhamento mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas ( Ipea ) deixa evidente como a alimentação pesa mais para os mais pobres.

Nos 12 meses até junho, a inflação para as famílias com renda menor do que R$ 1.726,01, foi de 11,99%. Só alimentação respondeu por quatro pontos percentuais do total.

«As famílias mais pobres vão continuar a sentir um aumento do preço dos alimentos. A maior parte da população brasileira não vai enxergar esse número negativo «, diz Braz.

E o que esperar?

Na previsão dos economistas, a deflação de julho do IPCA vai dar lugar para uma inflação baixa em agosto. «É cedo para comemorar porque temos muitos desafios no radar», afirma o economista do Ibre/FGV.

Entre os riscos, o economista pontua a volatilidade com o período eleitoral, os desdobramentos da guerra entre Ucrânia e Rússia e o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos – juros mais altos na economia norte-americana tendem a atrair recursos aplicado em economias emergentes, como a brasileira, e podem levar a uma desvalorização do real, provocando mais inflação.

«É uma mudança pontual e concentrada no mês de julho. Em agosto, deve ter algum rabicho (desse resultado), mas mais por questão do período de coleta e do ritmo de implementação dessas mudanças», afirma Gonçalves, do banco Fator.

