Definiciones de Carlos Melconian sobre el dólar: «Hay riesgo cambiario»

«Si no hay ajuste, esos u$s4.000 millones -que debería desembolsar el FMI- no van a entrar; sino barajamos y damos de nuevo este programa, ese dinero no va a entrar. La nueva exigencia será volver a la ruta de los números fiscales, monetarios y externos», explicó, al tiempo que ratificó que «siempre» dijo que era «incumplible».

Informate más Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de julio El economista afirmó que entiende que «hay un riesgo político no institucional», pero que no le resta importancia, y que «la democracia tiene que encontrar una solución a la economía».

«Hay situaciones de aceleraciones explosivas, el tipo de cambio era muy bajo. Llegaba un ministro que hacía una devaluación importante y la tasa de inflación explota en dos meses -describió-. Hay aceleraciones no explosivas, que es posible: la tasa de inflación tarda. En el post-Sigaut la inflación pasó de 80% a 130% al año siguiente. ¿Si pasara de 90% a 140% es crisis? ¿Si le dicen eso, compran? La aceleración explosiva es evitable. No tiene nada que ver esto con la crisis del 2001″, afirmó Melconian según consignó la periodista Gabriela Origlia en el diario La Nación.

Melconian planteó que el equipo del Ieral está convencido de que la recuperación «viene por el sector privado» y añadió que lo que viene son tiempos de «acuerdos, primero con los tuyos, y después con el resto». «La falta de confianza y de credibilidad la estamos construyendo ahora. La propuesta debe ser explicitada y explicada con claridad: ‘Vamos a reconstituir un Ministerio de Economía’; ‘el ministro es un hombre del Presidente’, ‘es muy duro lo que hay que hacer’», dijo.

«La condición prioritaria es recuperar la macroeconomía con equilibrio fiscal y un nuevo esquema cambiario y monetario», opinó Melconian y apuntó que el tipo de cambio «libre y flotante es un punto de llegada y no de partida».

Melconian proyectó una inflación de entre el seis y siete por ciento para este mes y enfatizó que es «incontinuable mantener al dólar oficial devaluando detrás de la inflación». «La Argentina cumple un año y medio con reservas negativas; los depósitos en dólares están ´gauchos’; el primer ajuste de esos depósitos se produjo en las PASO del 2019», definió.

«Si la Argentina hubiera mantenido la inserción internacional de hace seis décadas, debería estar exportando seis dígitos -relató-. La exportación y lo que llamamos ‘festival de importación’ son datos raquíticos en un país raquítico y decadente». Después de analizar todas las variables posibles para mejorar la existencia de dólares, fue cuando apuntó que en el FMI «deben estar discutiendo ‘»Che, tengo una idea…¿y si devalúas?’».

Asimismo, Melconian enumeró que «hay un riesgo cambiario, un riesgo de la deuda en pesos, uno fiscal que hay que monitorear». Sobre ese punto indicó que es un «disparate» promover un salario básico universal. «No han hecho ni las cuentas; cómo con un déficit de $2,5 billones voy a entrar en un gasto de $1 billón; es una pelea política interna», sentenció.

