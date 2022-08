Defesa de Bolsonaro diz ao TSE que ataque às urnas é 'opinião política' e nega propaganda antecipada

Entornointeligente.com /

17/08/2022 20h28 Atualizado 17/08/2022

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que rejeite o pedido do Ministério Público para multar o presidente – e candidato à reeleição – por propaganda eleitoral antecipada.

Segundo os advogados de Bolsonaro, os ataques sem provas ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho , foram «manifestação de opinião política própria», e não um pedido de votos ou ataque à candidatura de um oponente.

«De fato, a exposição de posicionamentos políticos individuais – que obviamente inclui críticas a posições diversas – configura manifestação de opinião política própria, jamais indicando a suposta existência de propaganda eleitoral negativa», diz a defesa.

Ao pedir que o TSE multasse Bolsonaro pela reunião, o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco, argumentou que o candidato à reeleição tinha, na prática, pedido votos ao reunir embaixadores na residência oficial da Presidência da República para espalhar desinformação sobre as eleições. Veja abaixo:

A defesa de Bolsonaro, no entanto, nega ver caráter eleitoral no evento.

«Cuidou-se, portanto, de discurso voltado a externar, de forma objetiva e despersonalizada de qualquer pré-candidato, as ideias pessoais do Presidente sobre o processo eleitoral brasileiro e a necessidade, na ótica do chefe do Poder Executivo da União, de aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação», diz o documento.

A defesa conclui afirmando que «nota-se, com facilidade, que os atos narrados na petição inicial não contêm pedido explícito de votos ou de não votos, tratando-se de mera crítica política».

Confiança no sistema eleitoral

Na representação enviada ao TSE, o Ministério Público ressaltou que o sistema eleitoral é confiável e que, desde que a urna eletrônica foi implementada, candidatos de diversas ideologias já venceram eleições.

No evento com embaixadores, Bolsonaro repetiu, sem provas, suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições e a segurança das urnas eletrônicas. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE analisam outras ações sobre o evento.

O MPE entendeu que houve propaganda eleitoral antecipada, já que a campanha oficial só começou nesta terça (16), quase um mês depois.

«Enfim, há suficiente evidência em apoio à confiabilidade do sistema eleitoral, e o TSE tem cuidado de, indo além do estritamente necessário, garantir que não sobrem dúvidas a esse respeito», disse Gonet.

«A confiabilidade do sistema tem por si também a circunstância de, na história das urnas eletrônicas, que atravessou períodos em que tanto partido da situação foi vencedor quanto partido da oposição venceu o pleito, não se haver positivado caso de fraude ou de comprometimento da confiabilidade do sistema», completou o procurador.

Gonet lembrou que no ano passado o Congresso rejeitou proposta de adoção do voto impresso e manteve o voto exclusivamente eletrônico.

«Os dados constantemente apresentados pela Justiça Eleitoral não podem ser omitidos em discurso que queira ser crítico do sistema de votação, máxime quando as eleições se avizinham e à vista da circunstância de, recentemente, os representantes do povo terem mantido o sistema de votação eletrônico», acrescenta a representação.

