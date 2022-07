Entornointeligente.com /

«A Serra Leoa tem uma esperança média de vida de 38 anos». Foi deste modo promissor que começou o debate sobre o estado de uma nação a 3500 quilómetros da Serra Leoa, numa alteração à ordem de trabalhos provocada por mais um nobre esforço regimental do Chega para falar sobre crianças mortas. Com a voz trémula, Ventura evocou «a pequena Jéssica» e insurgiu-se contra a «tirania absoluta» que o impede de aparecer todos os dias na TV a falar em castração química. Não é sequer um choque descobrir que a esperança média de vida na Serra Leoa é na verdade de 55 anos – seria um perigoso sinal de incoerência que o partido começasse agora a usar números correctos.

O resto do debate decorreu sem surpresas . O exercício serve sobretudo para governos e oposições divulgarem todas as suas estatísticas e soundbites predilectos ao mesmo tempo, em vez de um a um, em telefonemas para as redacções. O primeiro-ministro debitou alguns números, com a compenetração de quem recita o catálogo dos navios na Ilíada («7700 partos…2,5% ou mesmo 3,6%…85%!»), defendeu-se de gravíssimas injúrias («eu nunca defendi o investimento nas resinosas!») e declarou o seu compromisso com «a defesa das palavras».

A sua relação com as vogais átonas parece de facto menos beligerante que no passado recente, e chegou a pronunciar 100% dos «i» na palavra «administração», no que será um recorde pessoal. Foi só com o avançar da tarde que a hostilidade regressou, fazendo as vítimas de sempre (inxtções, dxcentrlzção). Até os «produtores» da 1.ª parte do discurso foram implacavelmente despromovidos a «prdtorx» por volta das 17h. Para o ano há mais, assim a conxttção permita.

