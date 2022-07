Defensoría solicita detención preliminar de congresista Freddy Díaz

Entornointeligente.com /

Tras advertir que el legislador no ha acudido a declarar pese a haberlo anunciado, la institución remarcó que resulta indispensable evitar la fuga, obstaculización de pruebas y garantizar acceso a justicia. De igual forma, la Defensoría pidió al Congreso iniciar las investigaciones, a través de la Comisión de Ética Parlamentaria, por este caso ocurrido en sus instalaciones. «Se debe evitar la revictimización de la afectada y contribuir con la no impunidad, más aún en casos vinculados a funcionarios del Estado», enfatizó. Ambas solicitudes fueron formuladas a través de los oficios respectivos, suscritos por la defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar. Instamos a @FiscaliaPeru solicitar a @Poder_Judicial_ detención preliminar de congresista Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, quien no ha acudido a declarar pese a anunciarlo. Es indispensable evitar fuga, obstaculización de pruebas y garantizar acceso a justicia. (1/2) pic.twitter.com/4AgnMMANAh

— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 31, 2022 El último jueves, el Ministerio Público informó que investigará la denuncia de una presunta violación sexual, en la que se involucra al congresista Díaz. El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer. La bancada de Alianza para el Progreso (APP) expulsó de sus filas a Díaz, al referir que condena el execrable acto atribuido al parlamentario y solicitar la rápida intervención de la Fiscalía y del Poder Judicial. El viernes último, el legislador aseguró que se someterá a las investigaciones e indicó ser el primer interesado en que la denuncia se aclare. (FIN) VVS Más en Andina: El Congreso oficializó el cambio del contrato CAS Covid a contrato CAS para el personal asistencial y administrativo en el sector Salud. ?? https://t.co/WGaMviMbQn pic.twitter.com/7gyEaQTxSm

