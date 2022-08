Defensoría del Pueblo hace invocación para destrabar crisis política

Entornointeligente.com /

La defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar, indicó que para esta institución es importante el respeto a todas las instituciones, siendo claro que cualquier ciudadano tiene que someterse y colaborar con las investigaciones que desarrolle el Ministerio Público. «Desde la Defensoría del Pueblo hacer una invocación para que, dentro del marco de la Constitución y las leyes, se pueda destrabar esta crisis que viene socavando a la sociedad peruana con noticias que día a día salen con temas de corrupción, pero con Poderes (del Estado) enfrentados», dijo en RPP. En ese sentido, consideró que es importante que cada institución empiece a respetar las competencias del otro, cooperando y entendiendo «que cada quien tiene un mandato y no se pueden desconocer las funciones y competencias». «Nosotros llamamos a todas las fuerzas y los poderes del Estado y las instituciones para que busquen una salida, porque quienes más se perjudican es la población de a pie, la población vulnerable», agregó. Lea también: [ Congreso: comisión aprueba terna de candidatos a defensor del pueblo ] Revollar señaló que la Defensoría del Pueblo está preocupada porque no se está cumpliendo con un principio básico establecido por el Tribunal Constitucional, respecto a la exigencia de colaboración y cooperación a todas las instituciones públicas, evitando conductas obstruccionistas. «Las declaraciones del premier (Aníbal Torres) para la Defensoría resultan preocupantes porque nuestra institución siempre ha promovido el diálogo como forma de entendimiento y no puede, desde los poderes públicos, incitarse de esa manera para dar una lucha política en algo que tiene un marco constitucional», añadió. Comités de Autodefensa En otro momento, anunció que la Defensoría del Pueblo presentará la próxima semana una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. «La Defensoría va a presentar, la semana siguiente, una demanda de inconstitucionalidad de esa norma, la demanda ya la tenemos lista, estamos corriendo en consultas con las organizaciones y la semana que viene se presenta ante el Tribunal Constitucional», precisó. A su modo de entender, refirió que la norma aprobada y oficializada por el Parlamento nació «con una serie de vicios» como el que dispone poder armar a los civiles. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: ?? El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el actual viceministro del sector, Luis Enrique Chávez Basagoitia, fue designado como representante permanente del Perú ante la ONU. https://t.co/1bZEdExoW4 pic.twitter.com/0dMhXF6b5b

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 Publicado: 11/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com