Defensoría de la Niñez denunciará polémico acto en Valparaíso «para que se investigue comisión de delito de ofensas al pudor»

La Defensoría de la Niñez anunció durante la madrugada de este sábado que denunciará la polémica performance que tuvo lugar durante la tarde noche del sábado en Valparaíso durante un acto por el Apruebo, luego que un colectivo perteneciente a las disidencias sexuales y de género simularan un «aborto» y una de sus integrantes extrajera una bandera chilena de su ano.

» Ante la situación generada en Valparaíso, en un cierre de campaña, con niños, niñas y adolescentes presentes, informamos que denunciaremos estos hechos para que se investigue la comisión del delito de ofensas al pudor «, escribieron desde la cuenta oficial del organismo.

Además, llamaron a «no seguir compartiendo el video, con el fin de evitar afectar a los niños y niñas».

Por su parte, la propia defensora de la Niñez, Patricia Muñoz , también utilizó su cuenta personal de Twitter para condenar lo ocurrido, calificando como «inadmisible la performance de apruebazo, con niños y niñas en ese lugar, realmente el nivel no permite ni siquiera difundir las imágenes, mismas que denunciaremos para que se investigue la comisión del delito de ofensas al pudor, el colmo».

El acto, que comenzó ayer a las 16.00 horas y que tuvo lugar en Plaza La Victoria, tuvo un repudio transversal desde diversos sectores, incluyendo los comandos del Apruebo y el de «Apruebo Transformar» , que ofició como organizador.

A través de un comunicado, señalaron que » una agrupación artística realizó una performance que no fue puesta en conocimiento de la producción del acto ni de Apruebo Transformar con anterioridad «.

«Este hecho no representa en lo absoluto las ideas ni las acciones de Apruebo Transformar. Estamos en total desacuerdo con el uso de la bandera que hicieron, entendemos y compartimos el valor que tiene para todos los chilenos y chilenas y lamentamos que esta acción se haya realizado en una actividad familiar», agregaron.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo , también se sumó a la condena y llamó a no seguir difundiendo las imágenes.»Como Gobierno repudiamos y condenamos tajantemente hechos ocurridos en la performance de ‘Las indetectables’ en Valparaíso. Estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes, por lo que llamamos a no difundir el video», sostuvo la secretaria de Estado». Más allá fue el comando » Aprueba X Chile «, quienes anunciaron acciones legales frente a lo ocurrido. Su vocera nacional y diputada, Karol Cariola (PC) , descartó participación en la organización y afirmó que » presentaremos querella contra los responsables del terrible hecho frente a niños y niñas «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

