Defensoría cuestiona internamiento de menor

Entornointeligente.com / La Defensoría del Pueblo dijo que la decisión del juzgado de familia de Lima Sur, de dictar dos meses de internamiento preventivo contra el menor que accidentalmente provocó la muerte de un estudiante e hirió a otro, con un arma de fuego en un colegio de Villa El Salvador, contraviene lo dispuesto en el Código del Niño y Adolescente.

22/3/2019

El abogado del menor infractor, Walter Ayala, informó ayer que la sala acogió los argumentos esgrimidos por la fiscalía, en el sentido que, en este caso, se configuraba un peligro de fuga y una obstrucción a la justicia por parte del adolescente de 15 años, por lo que era procedente el pedido de internamiento. A Maranguita El local elegido fue el centro de rehabilitación conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel, adonde será llevado en las próximas horas. Para el defensor, Walter Gutiérrez, esos dos supuestos, de peligro de fuga y obstrucción a la justicia, no se cumplen en este caso, pero además el Código del Niño y Adolescente establece claramente en su artículo 209, que el internamiento preventivo solo cabe cuando existan elementos que permitan afirmar la responsabilidad del inculpado, lo que aún está en investigación. Advirtió que hay una clara contradicción entre este caso, en el que no habría un dolo manifiesto, y otros casos de adolescentes que comenten asaltos a mano armada, pero que, sin embargo, no reciben internamiento preventivo por la justicia. Por su parte, el abogado defensor rechazó el fallo dictado por la sala, y dijo que apelarán la medida. Ayala sostuvo que su defendido ha colaborado con las investigaciones, ha reconocido su infracción e incluso auxilió a su compañero cuando estaba herido.

LINK ORIGINAL: El Peruano

Entornointeligente.com