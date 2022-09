Defensor no descarta auditoría a Cruz y dice que su gestión demostrará si es o no afín al MAS

Entornointeligente.com /

El nuevo defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, no descartó este martes realizar una auditoría a la gestión interina de Nadia Cruz en la medida que amerite esa situación, y pidió a la población esperar cómo marcha su gestión para ver si es o no afín al Movimiento al Socialismo (MAS). «En cuanto a la evaluación institucional, si amerita una auditoría (a la gestión de Nadia Cruz) pues lo vamos a realizar en la medida en que sea necesaria. Fíjense ustedes que estamos con una institución debilitada económicamente, tenemos un presupuesto que supera el 70% únicamente en sueldos y comparativamente, pues tampoco son sueldos extremadamente altos, si uno lo compara con otros órganos del Estado», señaló. Asimismo, la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y diferentes plataformas cívico-populares anunciaron que no reconocerán a la nueva autoridad, después que el MAS planeó una estrategia política para elegir a la autoridad por dos tercios de votos en el Legislativo. «Ya hemos mencionado esa situación, pero reitero, nosotros nos hemos sometido a un proceso de convocatoria, es como si usted se presentase a cualquier convocatoria y lo único que espera es el resultado, los mecanismos internos que puedan aplicarse al interior de la Asamblea son ajenos a mi persona; entonces, hay que asumir (…) la oportunidad y lo único que les puedo decir (es): esperemos gestión», declaró Callisaya. La nueva autoridad argumentó que la independencia de la institución defensorial no es una concesión de un factor externo, sino una construcción que se realiza con la gestión. «Entonces, vamos a ver en el curso de las acciones que se van a realizar en esta nueva gestión de la Defensoría del Pueblo», reiteró. El presidente interino de la Asamblea Legislativa, Freddy Mamani, convocó el viernes a sesión a los legisladores para tratar dos temas ajenos a la Defensoría del Pueblo que se encontraba en cuarto intermedio, pero por iniciativa del MAS se cambió el orden del día y se procedió a votar para deisgnar a Pedro Callisaya. Esa jornada la oposición cuestionó el hecho, pero al menos 32 asambleístas pidieron permiso porque asistieron a la efeméride del departamento de Santa Cruz y Pando y otros por baja médica. El jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, reconoció ese mismo día que fue un cálculo político que realizó el MAS, hecho que dejó en jaque a los opositores. La ciudadanía y exasambleístas condenaron la conducta de los legisladores, pero también la forma en la que fue elegida la nueva autoridad, porque si bien puede tener legalidad, no legitimidad. Con todas esas observaciones, Callisaya fue posesionado en medio de legisladores oficialistas y organizaciones sociales afines al MAS.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com