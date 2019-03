Defensor del Pueblo tras reunirse con Gregorio Rojas: “La prioridad son los comuneros”

Entornointeligente.com / El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , informó que esta noche se reunió con el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas , quien fue liberado tras la disposición del fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez. Gutiérrez señaló que durante la reunión con Gregorio Rojas se buscó restablecer el diálogo. Es decir, que los comuneros puedan aceptar una conversación con el Estado y con la empresa minera Las Bambas . “Ha sido una reunión en la que hemos conversado la necesidad que se restablezca el diálogo. Nuestra conversación ha ido básicamente por el esfuerzo que tienen que hacer todos los partes, el Estado, la empresa y los comuneros”, señaló durante una entrevista con ‘Canal N’ . Asimismo, resaltó que también se tocó el tema sobre los asesores los hermanos Chávez Sotelo, quienes continúan con detención preliminar. Ante esto, Gutiérrez sostuvo que la prioridad son los comuneros. “La Defensoría del Pueblo garantiza los derechos de los más vulnerables, pero esos abogados no son vulnerables. Ellos saben defenderse y si sus alegaciones tienen fundamentos, entonces serán atendidas”, sostuvo. A pesar de que los comuneros demandaron que para restablecer el diálogo se debe liberar a su presidente y a los asesores, el defensor del Pueblo indicó que habría una solución sin llegar a la liberación de los hermanos Chávez Sotelo . “Sí hay, porque en el ranking de las prioridades desde la perspectiva de la Defensoría son los derechos de los comuneros, no de los abogados. Por lo tanto, nuestras prioridades están los comuneros, la solución del conflicto”, indicó. Asimismo, señaló que no podía dar detalle de la respuesta de Gregorio Rojas; sin embargo, resaltó que “encontró una buena actitud” del presidente de Fuerabamba, quien se dirige hacia el Cusco. LIBERACIÓN DE GREGORIO ROJAS Esta tarde, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, abandonó la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), tras la disposición del fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez. Luego de 8 días de detención preliminar, el fiscal tomó la referida decisión al no haber hallado elementos de convicción que confirmen que sea parte de una organización criminal “Los Chabelos”. No obstante, para el Ministerio Público el dirigente habría sido manipulado por los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, acusados de extorsionar a la empresa minera MMG Las Bambas. De acuerdo al acta de liberación del imputado, Gregorio Rojas quedó en calidad de comparecencia -es decir en calidad de citado- con restricciones. Vea también Poder Judicial declara infundado pedido de tutela de derechos de Alfredo Thorne Heresi cuestiona al nuevo director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Mercedes Aráoz deberá declarar sobre Terminal Norte Multipropósito y Aeropuerto Internacional de Chinchero Las Bambas: Esta es el acta de libertad de Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba Caos y empujones: Así fue la liberación del dirigente de Fuerabamba, Gregorio Rojas [VIDEO]LINK ORIGINAL: peru 21

Entornointeligente.com