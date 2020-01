Defensor del Pueblo pide al Estado reparación para afectados en protestas de octubre

Entornointeligente.com /

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) respaldó la labor del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en una visita realizada este jueves 30 de enero, al funcionario.

Mesías Tatamuez, su presidente, le pidió a Carrión mantener el informe que presentó tras el paro y movilización de octubre del año pasado.

Según el dirigente gremial, el Gobierno es quien debe establecer el número de fallecidos que se produjeron durante las manifestaciones.

Paúl Jácome, director de un colectivo de derechos humanos, consideró lo que llamó “peligroso”, que se pretenda “tumbar”, el informe de la Defensoría, porque, a su criterio, se convertiría un hecho de “impunidad”, frente a los afectados.

Jácome agregó que el Gobierno se niega a reconocer la reparación integral a las víctimas.

Para Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, el Estado busca deslegitimar su acción y descalificar el informe emitido que estableció que hubo una excesiva fuerza estatal.

Erazo pidió a Carrión que por su intermedio, el Estado deje insubsistentes los juicios penales que se han planteado en contra de dirigentes de organizaciones sociales e indígenas. Argumentó que el motivo para las protestas fueron provocadas por el Estado al haber tomado medidas que afectaban a la ciudadanía.

Carrión expresó que quienes estuvieron involucrados en actos violentos y delincuenciales deben ser sancionados, no así la dirigencia indígena ni de movimientos sociales, que por dirigir lo que llamó, protesta social, está siendo investigada, juzgada, con lo que se criminaliza la protesta social.

Fiscalía busca versiones dentro de investigación previa por delito de grupos subversivos “Es necesario que el Estado se siente a reconocer y sobre todo a garantizar la reparación de las víctimas, de los deudos, de las personas que fallecieron, de las personas que se encuentran en estos momentos o que han sido lesionadas, y que tienen una incapacidad permanente y que paremos la persecución, el hostigamiento a dirigentes sociales, indígenas…”, dijo el funcionario.

Sobre el pedido de intermediar en los juicios penales, Carrión respondió que estará vigilante del debido proceso.

El titular de la Defensoría del Pueblo agregó que ellos no establecieron -porque no era su competencia- las causas de las 11 personas que aseguran fallecieron. “Queda en las instituciones públicas del Estado averiguar y determinar. El asunto es que no se ha avanzado en aquello…”, señaló.

Carrión criticó además a funcionarios del Gobierno que han cuestionado un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que afirma hubo un uso excesivo de la fuerza, durante las protestas. (I)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com