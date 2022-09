Deezer ahora te permite reconocer canciones… ¡tarareando, silbando o cantando!

Entornointeligente.com /

Seguro que en más de una ocasión se te ha quedado una canción metida en la cabeza y no sabes ni el título y, lo que es peor, el intérprete. Por lo tanto, tienes muy complicado saber exactamente cuál es. Pues bien, para solucionar esto, desde Deezer han lanzado nueva actualización de una función integrada en su aplicación que es la solución que necesitas en estos momentos.

La herramienta de la que hablamos se llama SongCatcher , y la puedes utilizar de forma gratuita una vez que tienes la app Deezer instalada en un dispositivo iOS o Android. Es decir, que acceder a ella es de lo más sencillo. Entre las virtudes que tiene ahora, está el de ser capaz de identificar una canción de las siguientes formas: tarareando lo que conoces, cantando una estrofa, e incluso, silbando . Por lo tanto, va un paso más allá de lo que ofrece Shazam actualmente.

Opciones que tiene la nueva función de Deezer Una vez que la herramienta de la que hablamos ha reconocido la canción que tenías metida en la cabeza y no podrías sacarla de ella, el desarrollo es capaz de mandarla directamente a la lista que decidas. De esta forma, no la perderás jamás y podrás volver a escucharla siempre que lo desees. Esto hace que sea muy sencillo conseguir una buena base de datos personal en la aplicación (no hay que olvidar que Deezer tiene una biblioteca de 90 millones de pistas, por lo que será complicado que no esté la que buscas).

Para lograr una alta efectividad, desde la compañía se ha anunciado que se ha mejorado de una forma muy importante l os algoritmos que se utilizan en SongCatcher . De esta forma, con apenas tarareos o silbidos, es posible reconocer canciones con una efectividad muy alta. Además, los avances también optimizan la velocidad a la que se realizan los procesos.

Cómo puedes utilizar SongCatcher Pues la sencillez es la nota predominante. Los pasos que tienes que realizar en la aplicación (tanto en iOS como en Android) para poder reconocer una canción que desde hace días te ronda en la cabeza son los siguientes:

Abre la aplicación y, luego, utiliza la opción Buscar en la parte inferior derecha (el icono correspondiente es el de una lupa). Ahora selecciona SongCatcher pulsado en la opción ¿Cuál es el título? Lo siguiente es que utilices ¿Prefieres cantar? En este momento lo que tienes que hacer es tararear o silbar lo que tienes metido en la cabeza. Espera unos segundos y verás en la pantalla el resultado que puedes guardar en tu biblioteca personal. Has finalizado.

