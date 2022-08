Entornointeligente.com /

Decreto autoriza uso das Forças Armadas para garantir segurança da votação Medida é de praxe no processo eleitoral. Caberá ao TSE definir o tempo de utilização e também os locais onde as Forças Armadas irão atuar. Por g1 — São Paulo

12/08/2022 06h22 Atualizado 12/08/2022

O governo autorizou o emprego das Forças Armadas nas eleições deste ano. Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, foi publicado na edição desta sexta-feira (12) do «Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o decreto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definir o tempo de utilização e também os locais onde as Forças Armadas irão atuar.

De acordo com o decreto, as Forças Armadas serão usadas para dar garantia na votação e na apuração das eleições. A medida é de praxe no sistema eleitoral brasileira.

Em 2018, mais de 28 mil militares das Forças Armadas foram convocados para atuar em 598 localidades nos dois turnos de votação. Em 2014, 30 mil.

