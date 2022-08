Decretan «ajustada a derecho» detención de líder de la CAM y Fiscalía pide prisión preventiva

Entornointeligente.com /

Durante la audiencia de formalización de cargos, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, solicitó este jueves la prisión preventiva del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue detenido el miércoles por la PDI en la comuna de Cañete . «No son sus dichos o ideas los que configuran delitos, son acciones concretas y consecuencias de tales acciones», lo cual será resuelto en las próximas horas.

La Fiscalía en su argumentación de la causa señaló que son cinco los hechos se le imputan a Llaitul . Tres por ley de seguridad del estado, más usurpación y atentado a la autoridad. Entre las pruebas hay interceptaciones telefónicas, fotografías, videos y pericias balísticas.

Fundamentó que se trata de un comportamiento que es una «apología que incita a enfrentamientos armados como método para recuperar tierras en contra de las forestales que han sido identificadas como su objetivo,

Los hechos antes descritos configuran el tipo penal contenido en la ley de seguridad del estado, en los cuales le ha cabido la calidad de autor de delito consumado».

Explicó que «su libertad es peligrosa para la sociedad. La conducta del imputado que pasa de esta incitación inicial, a hacer apología de las acciones que se incrementan en el tiempo. Llaitul fue condenado por infracción a ley de seguridad del estado, por arrojar piedras, pero ahora hemos visto dos videos en que se trata de armas de fuego».

Por lo tanto, indicó que «es lícito proteger a la sociedad cuando el comportamiento del imputado es peligroso. Por los delitos atribuidos otras medidas cautelares no serán efectivas, por eso pedimos privación de libertad».

La jueza de garantía del tribunal de la Araucanía, Leticia Rivera, resolvió que «efectivamente se ha corroborado los supuestos al momento de emitir la orden de detención, por ser renuente a comparecer se declara ajustada a derecho su detención».

Señaló que la defensa busca decretar nulidad de la detención y proceso con un efecto dilatorio con solicitud de certificar medidas investigativas, lo que se rechaza, porque desde ayer la defensa cuenta con todos los antecedentes.

A la espera de que se informe la decisión del tribunal, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que «nos parece importante que se decrete prisión preventiva y como querellantes eso solicitamos «. Asimismo, dijo que «no vamos a aceptar amenazas de ninguna naturaleza ante comunicado de la CAM, el gobierno no acepta amenazas que no son al aire si no que afectan a personas concretas».

