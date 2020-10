Parlamentarios llaman a Briones a “no enredar el debate” tras dichos sobre la reforma de pensiones y segundo retiro del 10%

Entornointeligente.com /

“Si (el segundo retiro del 10%) logra avanzar, por definición no hay reforma de pensiones, ambas partes lo tenemos claro. Eso es parte de lo que está en juego. Si queremos reforma de pensiones la verdad, tenemos que hacernos cargo de eso y creo que la responsabilidad primera es de los parlamentarios”.

Esas fueron las palabras con que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rechazó el proyecto orientado a permitir un nuevo retiro de parte de los fondos AFP, y que está siendo discutido en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Según dijo, la eventual aprobación de esta iniciativa volvería inviable una efectiva reforma al sistema, cuya discusión se lleva adelante en paralelo en la comisión de Trabajo del Senado.

Los dichos de Briones generaron reacciones inmediatas en la oposición. Los parlamentarios que se encuentran revisando ambos proyectos criticaron sus palabras y aseguraron que busca “condicionar” el debate, por lo que lo llamaron a no desviar el foco.

“Avanzar en una efectiva reforma previsional que permita sentar las bases para un nuevo modelo a través de la creación de un pilar de seguridad social transformando efectivamente nuestro sistema de pensiones en un sistema mixto, es urgente. Que el Gobierno tenga voluntad de avanzar depende de ellos . La oposición entregó una propuesta que da mejores resultados hace un par de meses, esperamos respuesta frente a nuestra propuesta”, afirmó a Emol el senador PS Juan Pablo Letelier, presidente de la comisión de Trabajo

A su juicio, si “el ministro percibe que la aprobación de una nueva reforma constitucional para permitir el retiro por segunda vez del 10% de fondos que están en la AFP, creo que es natural si es que el Gobierno quiere efectivamente una reforma de pensiones, si siente que ese retiro es una amenaza, que ellos deberán ordenar a sus diputados para que esa reforma no tenga éxito. Yo creo que lo importante es más allá del debate en la Cámara, es efectivamente avanzar una reforma de pensiones cuanto antes porque son los pensionados los que necesitan una solución. Son los pensionados de hoy los que necesitan mejores pensiones, aumento de sus pensiones y la mejor propuesta que está por sobre la mesa es la propuesta que ha dado la oposición”

La senadora Carolina Goic (DC), integrante de la misma comisión, coincidió en esta postura. “Yo le pediría al ministro Briones que no intente enredar el debate de la reforma previsional con la idea de un segundo retiro de fondos previsionales. En la reforma de pensiones el Gobierno ya conoce nuestra propuesta que es clara, técnicamente sostenible y que mejora las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Eso es lo concreto, lo demás solo intenta distraer”, apuntó la legisladora falangista

Mientras que el diputado Matías Walker , presidente de la comisión de Constitución -que revisa el segundo retiro del 10%- afirmó que “el ministro Briones comete un profundo error al vincular los dos temas y al condicionar bajo una velada amenaza de que si seguimos discutiendo los proyectos de retiros complementarios de fondos previsionales no se puede llegar a un acuerdo en el proyecto de pensiones”

“Comete un profundo error primero porque los proyectos están en cámaras distintas y en trámites constitucionales distintos. Yo espero efectivamente que se llegue a un acuerdo en el Senado en materia de reforma previsional, sobre la base de lo que permitió la Cámara de Diputados que es iniciar la discusión. Me parece muy buena la propuesta de la senadora Goic de tener un sistema mucho más solidario, pero donde también los cotizantes tengan verdadera libertad de elegir, donde podamos corregir las fallas estructurales del sistema de AFP, sobre todo en materia de conflictos de interés”, puntualizó el diputado

Asimismo, Walker enfatizó que las iniciativas para permitir retiros excepcionales de los fondos previsionales “las vamos a discutir en la comisión de Constitución, no nos va a decir el ministro de Hacienda qué proyectos puedo discutir o no en la comisión. Vamos a escuchar al superintendente de Pensiones, vamos a escuchar a la ex subsecretaria de Previsión Social del Gobierno de la presidenta Bachelet, y lo que a mí me corresponde como presidente de la comisión de Constitución es poner en discusión todos los proyectos y es lo que vamos a hacer de forma seria, responsable y yo espero que en el Senado puedan llegar a un acuerdo después de mucho tiempo en materia de pensiones. Pero son proyectos distintos y no están condicionados unos de otros, en el Congreso no se hace lo que el ministro de Hacienda quiere, sino que lo que determinan las mayorías democráticas”

Desde el oficialismo, en tanto, el senador RN Rodrigo Galilea , que integra la comisión de Trabajo, respaldó las declaraciones del titular de Hacienda. “El ministro Briones hace un punto muy importante. No es consistente hablar y proponer medidas para mejorar pensiones, y al mismo tiempo aprobar medidas que disminuyen de manera importante los fondos para asegurar pensiones razonables en el futuro. Estos son los momentos en que se debe mostrar con claridad que la responsabilidad política está por sobre la popularidad” , subrayó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

