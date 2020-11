Agreden brutalmente a una mujer transexual en Barcelona

Entornointeligente.com /

De acuerdo con La Razón, una mujer transexual de 19 años fue golpeada brutalmente por un grupo de agresores en plena calle, insultándola y pegándole puñetazos.

Eva Vildosola es una mujer transexual de 19 años que se mudó hace dos meses a Barcelona y que ha sufrido una brutal agresión por el simple hecho de esta condición sexual.

Vildosola, con casi 100 mil seguidores en Instagram, ha denunciado públicamente esta agresión transfóbica para mostrar la violencia a la cual se encuentran expuestas las personas transexuales, ya que le han pegado una brutal paliza por su identidad de género

“Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, pero eso no me hace menos normal. Tengo derecho a vivir, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer lo que quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo. Lo he pasado bastante mal toda mi vida intentando ser lo que soy hoy como para que alguien me lo intente quitar”, comenta Vildosola indignada en las redes sociales

