Decomisan 587 cajas con mangos que ingresaron ilegalmente al país

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

En el marco del Plan Binacional Escudo, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisó 587 cajas plásticas de un camión costarricense que transportaba mangos sin los documentos pertinentes.

De acuerdo con las autoridades, los productos fueron remitidos a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Autoridad Nacional de Aduanas para los trámites correspondientes.

Esta incautación se llevó a cabo por unidades del Batallón Occidental de la ofensiva de seguridad contra el crimen Transnacional Organizado.

Porque tu bienestar es nuestra prioridad; entregamos a órdenes de @aduanaspanama un vehículo tipo camión, el cual ingresó mercancía de contrabando a nuestro país. #ServimosConPasión #CentinelasDeLaPatria #Marca109 @minsegpanama @chiriquinotici1 pic.twitter.com/S4PzFgdUWG

— SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) 16 de marzo de 2019

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Las Vegas: robó en el famoso casino Bellagio, pero no pudo huir Juanjo Artero recibe el alta hospitalaria tras un tromboembolismo pulmonar Next → You May Also Like Trasladan al expresidente Martinelli al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Trasladan al expresidente Martinelli al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense Infidencias y confidencias del 10 de marzo del 2019 marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Infidencias y confidencias del 10 de marzo del 2019 Salen 400 cubanos de área de Gualaca marzo 2, 2019 admin Comentarios desactivados en Salen 400 cubanos de área de Gualaca El Tiempo Caracas 27 ° nubes rotas humidity: 74% wind: 5m/s ENE H 29 • L 27 28 ° Sun 31 ° Mon 28 ° Tue 30 ° Wed Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco CULTURA Tarjeta roja al nombre ‘Griezmann Mbappé’ para un bebé en Francia marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Tarjeta roja al nombre ‘Griezmann Mbappé’ para un bebé en Francia CULTURA J. K. Rowling confirma que Dumbledore y Grindelwald tuvieron una relación “sexual y apasionada” marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en J. K. Rowling confirma que Dumbledore y Grindelwald tuvieron una relación “sexual y apasionada” CULTURA “No me gusta mucho ‘La venda’, no es mi rollo” marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en “No me gusta mucho ‘La venda’, no es mi rollo”

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com