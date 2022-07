Decálogo para un gobierno aceptable

Entornointeligente.com /

Por Antonia Michelle Henao M.

Los que no votamos por Gustavo Petro pero que, a diferencia de muchos de sus fanáticos, reconocemos la regla de la democracia y no amenazamos con incendiar el país si nuestro candidato no gana, nos daremos por bien servidos si en su mandato se cumplen solo estas promesas:

1. Garantizar elecciones libres y transparentes en 2026, sin él postularse a la reelección. 2. Entregar normalmente la presidencia el 7 de agosto de ese año a quien haya ganado las elecciones. 3. No haber tenido que dar sepultura a ningún líder social ni defensor de derechos humanos, pues habrán cesado los asesinatos contra ellos. 4. Lograr que, ante Estados Unidos, Colombia edifique una relación digna y deje de ser el país vasallo con dirigentes serviles. Esto lo pide quien esto firma, latinoamericana proyanqui. 5. Subir la calidad de la educación de tal modo que los muchos otros colombianos que puedan entrar a la universidad lo hagan con competencias y conocimientos, y no por montoneras para mostrar números de matriculados. 6. Asumir con valentía las responsabilidades por errores y fallos, sin echarle la culpa a la derecha o al uribismo, que no gobierna desde 2010 (sí, desde 2010). 7. Demostrar que los que reciben subsidios no los vuelven un modo de vida indefinido, pues quienes trabajamos debemos pagar a quien, pudiendo hacerlo, no quiere trabajar pues el Estado le consigna mensualmente. 8. Que la izquierda pueda hacer compatible productividad, crecimiento económico y política social. 9. Que controle (eliminarla es una utopía) la corrupción de los amigos y simpatizantes «hasta sus justas proporciones», y que no consideren que «les llegó al turno» para saquear las arcas públicas. 10. Demostrar que sí se puede descentralizar política y administrativamente el país, y que las regiones pueden dejar de depender de una lejana burocracia capitalina

LINK ORIGINAL: El Colombiano

Entornointeligente.com