Declaran toque de queda tras protestas en Sierra Leona

Las autoridades indicaron que la decisión del toque de queda busca reducir la tensión y retornar el país a la normalidad.

El vicepresidente de Sierra Leona, Mohamed Juldeh Jalloh, anunció un toque de queda nacional tras las protestas reportadas en varias regiones del país africano.

Mediante un mensaje transmitido el miércoles en la televisión local, el funcionario declaró que la decisión del toque de queda (desde las 15H00 hora local) busca reducir la tensión y retornar el país a la normalidad.

En la víspera, sectores de la población salieron a las calles de Freetown (capital) y de otras localidades para pedir al Gobierno que implemente medidas para enfrentar las dificultades de la situación económica y el alto costo de la vida en el territorio.

As a government, we have the responsibility to protect every citizen of Sierra Leone. What happened today was unfortunate and will be fully investigated. I urge all Sierra Leoneans to be calm.

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) August 10, 2022 Por su parte, la Policía de Sierra Leona difundió un comunicado este jueves para informar que al menos cuatro oficiales murieron durante las protestas, mientras que más de 100 fueron detenidos.

Tras los hechos, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró a través de la red social Twitter que «como Gobierno, tenemos la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos de Sierra Leona.

«Lo que sucedió hoy (miércoles) fue lamentable y será investigado a fondo. Insto a todos los sierraleoneses a que mantengan la calma», dijo.

