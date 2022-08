Declaran estado de sequía en varias zonas de Inglaterra

Entornointeligente.com /

El Gobierno británico declaró este viernes el estado de sequía en más de diez zonas del suroeste, sur, centro y este de Inglaterra, ante la ausencia de precipitaciones y la persistencia de elevadas temperaturas.

La decisión fue anunciada en un comunicado tras la reunión del Grupo Nacional sobre la Sequía, en la que participaron representantes del Ministerio y la Agencia de Medio Ambiente, las empresas suministradoras de agua, el Sindicato Nacional de Ganaderos (NFU, por su sigla en inglés), y otros grupos.

El texto indica que los territorios afectados son: Devon, Cornualles, Solent, South Downs, Kent, el sur y el norte de Londres, Herts, Anglia Oriental, Támesis, Lincolnshire, Northamptonshire y las Tierras Medias Orientales.

Ante la declaración del estado de sequía, las empresas suministradoras de agua potable podrán restringir su uso con el propósito de garantizar las reservas.

Some regions of England have moved into drought, due to record prolonged dry weather and high temperatures.

Essential supplies of water are safe and action is already being taken by the Environment Agency, Government and water companies.

Read more: https://t.co/jvtx3b0Yu3 pic.twitter.com/waYyPGxHmn

— Environment Agency (@EnvAgency) August 12, 2022 El Gobierno británico indicó que «los ciudadanos y las empresas deben ser muy conscientes de las presiones que sufren los recursos hídricos y deben utilizar el agua con prudencia».

Al respecto, el secretario de Estado del Agua, Steve Double, declaró a medios locales que «todas las compañías de agua nos han asegurado que los suministros esenciales siguen siendo seguros, y hemos dejado claro que es su deber mantenerlos».

«Estamos mejor preparados que nunca para los periodos de sequía, pero seguiremos vigilando de cerca la situación, incluidos los efectos sobre los agricultores y el medio ambiente, y tomaremos las medidas que sean necesarias», precisó el funcionario.

Por otra parte, fueron anunciadas restricciones de agua en los territorios de Gales y el sur de Inglaterra, entre ellas prohibir el uso de mangueras para lavar automóviles o regar los jardines.

Nueva ola de calor extremo en los próximos días La Oficina de Meteorología (MET) declaró que, desde este viernes, el centro y sur de Inglaterra y parte de Gales se enfrentan a una segunda ola de calor extremo, que debe prolongarse hasta el domingo, por lo que han declarado el nivel ámbar para esas zonas.

Prevén que las temperaturas alcancen los 37 grados, sin superar las registradas en la ola de calor de principios de julio pasado, cuando llegaron a los 40 grados, que obligaron a las autoridades a emitir la alerta roja.

It was another hot and sunny day for many parts of the UK, however the far north of Scotland remained rather cloudy with some patchy rain

Here are the extremes for Friday 12th August 2022 �� pic.twitter.com/MmkdWTFo15

— Met Office (@metoffice) August 12, 2022 El ente fundamenta que existe un riesgo excepcional de incendios forestales, debido a la sequedad de los pastos por la ausencia de precipitaciones, y recomienda a las personas que estén atentas a las informaciones e indicaciones de las autoridades, pues la ola de calor puede tener efectos nocivos para niños y ancianos.

En cambio, las temperaturas para los territorios de Escocia e Irlanda del Norte se mantendrán en torno a los 25 grados.

