Declaran estado de emergencia tras crecidas en Kentucky, EE.UU.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, anunció este viernes la declaración del estado de emergencia en el estado de Kentucky (este), afectado por inundaciones que ya provocaron 15 muertos, decenas de miles de desplazados y afectaciones directas a 25.000 habitantes.

En un comunicado, la Casa Blanca declaró a la entidad territorial como zona de desastre mayor y confirmó la ayuda federal que se proveerá al estado para hacer frente a la contingencia natural.

Su gobernador, Andy Beshear, confirmó a la prensa la cifra de fallecidos y expresó que podría duplicarse en las próximas horas. Dijo que entre las víctimas mortales hay ancianos y probablemente también haya niños.

Gov. Beshear, @fema Administrator Criswell to brief media on flood response. Watch live at 10:30 a.m. EDT. https://t.co/TNK8b0hU9O

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 29, 2022 Aunque la evaluación aún está en fase preliminar, Beshear valoró que «el daño sufrido es enorme y la recuperación (del estado) será un esfuerzo a largo plazo».

Informó que hay al menos una docena de puentes colapsados en el condado de Perry y que las lluvias han arrasado poblaciones enteras como Whitesburg o Hazard.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dio a conocer que en la mañana de este viernes el tramo del río Kentucky donde está ubicada la ciudad de Jackson alcanzó la cota más alta jamás registrada, 13 metros, con lo cual superó un récord que data de 1939.

. @POTUS has approved my initial request for a disaster declaration in Kentucky. This is great, much-needed news for Eastern Kentucky. This federal funding is critical for our recovery efforts and Kentuckians impacted by the historic flooding.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 29, 2022 Medios de prensa señalan que las mayores afectaciones se concentran en las regiones al centro y este de Kentucky, que enfrenta las peores inundaciones en décadas.

En la mañana de este viernes se registraban 24.157 hogares y negocios sin suministro de energía eléctrica en Kentucky, y otros 6.789 en la misma situación en Virginia, según datos reflejados en la plataforma PowerOutage.us.

Beshear recordó, además, que este jueves declaró el estado de emergencia en todo el estado, lo cual incluye alertas de inundaciones para todo el territorio y la movilización de tropas de la Guardia Nacional, que emplearán sus medios de transporte para socorrer a personas atrapadas, entre otras medidas.

The flooding situation in Eastern Kentucky is ongoing, with a flood watch in effect through today. Heartbreakingly, we can confirm at least 15 deaths, but we expect that number to grow. Over 23,000 Kentuckians are without power. 1/3 https://t.co/mrx4htJY0k

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 29, 2022 De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan intensas lluvias para este viernes y nuevas crecidas el sábado en algunas zonas del estado. Además, se alertó sobre posibles deslaves, dada la elevada saturación que tienen los suelos.

Otros reportes de prensa señalan que, además del centro y este de Kentucky, también ocurrieron crecidas rápidas en cursos de agua del oeste de Virginia y el sur de Virginia Occidental.

