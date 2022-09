Declaran emergencia por el huracán Ian en Virginia, EE.UU.

Entornointeligente.com /

El gobernador instó a los residentes de Virginia a prepararse ante lluvias intensas, inundaciones, daños por viento y tornados.

El gobernador de Virginia, Estados Unidos (EE.UU.), Glenn Youngkin, declaró este miércoles el estado de emergencia por el huracán Ian, ya que se estima que pueda afectar zonas del territorio a partir del próximo 30 de septiembre.

Huracán Ian toca tierra en el suroeste de Florida, EE.UU.

«El huracán Ian es una tormenta grande y poderosa, y las predicciones actuales indican que puede impactar partes de Virginia a finales de esta semana hasta principios de la próxima», indicó.

Youngkin explicó que el objetivo es asegurar que las personas tengan los recursos necesarios para responder y recuperarse ante las posibles consecuencias que provoque Ian en ese estado.

I’ve declared a State of Emergency ahead of Hurricane Ian.

Find recommendations on how to stay safe here: https://t.co/bamr7KIKPP

— Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) September 28, 2022 «Si bien reconocemos que la trayectoria de la tormenta aún es incierta, animo a todos los habitantes de Virginia y visitantes a que hagan un plan, tengan suministros a mano y sigan las fuentes oficiales para obtener la información y la orientación más recientes», acotó.

El gobernador instó a los residentes de Virginia a prepararse ante lluvias intensas, inundaciones, daños por viento, tornados y otros posibles impactos por el paso de Ian.

Además, garantizó que el equipo de apoyo de emergencia de la entidad está monitoreando la situación, mientras que «el Centro de Operaciones de Emergencia de Virginia coordinará los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación con los funcionarios locales, estatales y federales».

���� | HURACÁN IAN: Florida: pic.twitter.com/vVpxyEoojS

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 28, 2022 Tras su paso por el occidente de Cuba, el huracán Ian tocó tierra en el suroeste del estado de Florida con categoría 4 y vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h).

En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de EE.UU. detalló que Ian presentaba vientos sostenidos de 103 km/h y una ráfaga de viento de 167 km/h.

«Ian continúa azotando la península de Florida con marejadas ciclónicas catastróficas, vientos e inundaciones», informó el NHC.

