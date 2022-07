Declaran brote de la enfermedad de Marburgo en Ghana

Entornointeligente.com /

El Marburgo es una fiebre hemorrágica vírica altamente infecciosa y es la segunda vez que se detecta en África Occidental.

El Instituto Pasteur de Dakar en Senegal comunicó este lunes un brote de la enfermedad de Marburgo, un virus zoonótico de la misma familia del ébola, tras haber confirmado dos contagios positivos a la afección en Ghana, quienes fallecieron poco después de ingresar en el hospital.

LEA TAMBIÉN:

OMS alerta incremento de muertes por Covid-19 en América

De acuerdo con la institución, que trabaja en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), fueron analizadas dos muestras de los dos pacientes, para luego corroborar los resultados con otro laboratorio de Ghana.

El ente añadió que las personas confirmadas con la enfermedad son dos hombres de 26 y 51 años sin parentesco; ambos presentaron síntomas de la enfermedad tales como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos; los dos pacientes murieron al poco de ingresar en el hospital.

. @WHO teams are providing support and will continue to work closely with #Ghana ’s government and communities to contain the country’s first #Marburg outbreak as quickly as possible. https://t.co/JzM5vfnKH1

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 18, 2022 «Las autoridades sanitarias han respondido rápidamente, adelantándose a la preparación de un posible brote; esto es bueno porque, sin una acción inmediata y decisiva, Marburgo puede escaparse fácilmente de las manos», precisó la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

Vale precisar que el Marburgo es una enfermedad que se transmite a las personas a través de los murciélagos de la fruta y al igual que el ébola, se propaga entre los seres humanos mediante el contacto directo con la sangre, las secreciones, los órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas; así como con superficies y materiales contaminados con estos fluidos.

#Africa �� is facing a growing risk of outbreaks caused by zoonotic pathogens.

There has been a 63% increase in the number of zoonotic outbreaks in the region in the decade from 2012-2022 compared to 2001-2011, according to a @WHO analysis ➡️ https://t.co/b6mnJVKydw pic.twitter.com/V6QEPSSSQB

— WHO African Region (@WHOAFRO) July 14, 2022 En cuanto a medicamentos a diagnosticar por la afección, no se registra ningún tipo de inmunizante, ni tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus; no obstante, los cuidados, rehidratación con líquidos orales o intravenosos y el tratamiento de síntomas específicos, mejoran la supervivencia.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com