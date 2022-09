Declaraciones del Presidente (E) de Venezuela Guardó, respecto a la participación del régimen de Maduro en el «referéndum» de Ucrania

Entornointeligente.com /

El presidente encargado Juan Guaidó emitió hoy la siguiente declaración con respecto al anuncio del Régimen de Maduro de que proporcionaría «observadores» para los «referéndum» ilegales del Régimen de Putin que se están llevando a cabo en Ucrania:

El pueblo de Venezuela rechaza contundentemente que el régimen de Maduro continúe brindando apoyo activo al régimen de Putin en Rusia, en la violación de la integridad territorial de Ucrania. La dictadura de Maduro está construida sobre un legado de robo, corrupción y violencia contra el pueblo de Venezuela.

Ya sabemos lo que pretende Putin mediante este proceso artificial en partes de Ucrania, su estructura autoritaria pretenderá robar porciones de Ucrania en violación del derecho internacional sin importar los deseos del pueblo de esa nación. Es un resultado conocido que se esconde detrás de un proceso imaginario, y Maduro está proporcionando actores en el teatro político de Putin, al igual que Putin proporciona actores en el teatro político de Maduro aquí en Venezuela.

Es revelador que aquellos que quieren destruir la democracia necesiten tan desesperadamente distorsionar los mecanismos legítimos de la democracia para lograr sus objetivos. Es un intento evidente de legitimar un resultado que no lo es, y el mundo no se deja engañar. Ciertamente, el pueblo de Venezuela sabe que Putin y Maduro no son más que integrantes del sistema de autoritarismo global.

El pueblo de Venezuela está junto al pueblo de Ucrania en defensa de su derecho fundamental a la autodeterminación y la libertad. Nos unimos a la abrumadora mayoría de la Comunidad Internacional y el mundo libre para condenar este atropello de los derechos, la propiedad y la libertad de nuestros hermanos y hermanas de Ucrania.

Presidenciave.com

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com