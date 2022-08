Declaración jurada de Mar-a-Lago augura problemas para Trump y diezma su principal defensa

Entornointeligente.com /

Un juez federal desveló el viernes una versión redactada de una declaración jurada del FBI que, según los expertos legales, es un golpe demoledor para el expresidente Donald Trump en su investigación sobre el manejo de registros sensibles.

Partes significativas del documento fueron tachadas para ocultar información sobre testigos, fuentes y métodos, detalles del gran jurado y el tamaño y alcance general de la investigación del departamento.

Sin embargo, la declaración jurada contiene pistas reveladoras sobre por qué los investigadores dieron el paso extraordinario de ejecutar una orden de registro en la finca de Trump en Mar-a-Lago a principios de este mes.

También reveló hasta qué punto los funcionarios trataron de utilizar medidas menos intrusivas para conseguir que Trump entregara los registros del gobierno que estaban indebidamente almacenados en su residencia de Florida.

«Ciertamente existía una causa probable para creer que el ex presidente retuvo documentos clasificados en violación del estatuto aplicable en un lugar que no era seguro de acuerdo con la normativa», dijo a Insider David Weinstein, ex fiscal federal del Distrito Sur de Florida.

«Esto le perjudica más de lo que le ayuda», añadió.

Norm Eisen, el zar de la ética durante el mandato del ex presidente Barack Obama, escribió tras revisar la declaración jurada que «incluso redactada es absolutamente condenatoria».

«Es probable que la gente vaya a la cárcel por esta conducta», dijo.

Algunos veteranos de la seguridad nacional fueron un paso más allá, llamando directamente al 45º presidente y sugiriendo que podría haber un primer caso criminal contra un ex jefe del Ejecutivo.

«Ya he visto suficiente, amigos», escribió en Twitter Bradley Moss, un destacado abogado de seguridad nacional de Washington DC. «Donald Trump será acusado en el asunto de los documentos clasificados. Estoy colocando mi marcador».

Aquí hay algunos detalles clave de la declaración jurada:

1. Una revisión de los Archivos Nacionales de 15 cajas de registros gubernamentales que Trump entregó en enero encontró que contenían «periódicos, revistas, artículos de noticias impresos, fotos, impresiones diversas, notas, correspondencia presidencial, registros personales y posteriores a la presidencia, y «un montón de registros clasificados»».

2. La «preocupación más importante» para NARA era que «los registros altamente clasificados estaban sin clasificar, mezclados con otros registros y, por lo demás, mal identificados [sic]».

3. Había 184 documentos con marcas de clasificación en las cajas: 25 estaban marcados como alto secreto, 92 como secreto y 67 como confidencial.

4. «Varios de los documentos contenían lo que parecen ser notas manuscritas [de Trump]», decía la declaración jurada.

Tal vez igualmente digno de mención, el Departamento de Justicia reveló en un escrito que acompaña a la declaración jurada que mantiene selladas partes de los registros relacionados con el registro de Mar-a-Lago para proteger a un «número significativo de testigos civiles.»

Barbara McQuade, la exfiscal estadounidense del Distrito Este de Michigan, dijo a Insider que el lenguaje sugiere que «personas dentro de la antigua administración de Trump o en Mar-a-Lago están proporcionando información al FBI.»

El escrito también dijo que el gobierno tiene causa probable para creer «que se ha violado un estatuto que prohíbe la obstrucción de la justicia», y que hay un mayor riesgo de violencia contra los agentes del FBI y otro personal de la ley a raíz del registro de Mar-a-Lago.

Una nota a pie de página socava la principal defensa de Trump Alan Dershowitz, el abogado conservador que representó a Trump en su juicio de destitución en el Senado, dijo a Insider que «no hay duda» de que el FBI tenía causa probable para registrar Mar-a-Lago.

Añadió que «puede haber suficiente allí para una acusación», pero no cree que Trump sea finalmente acusado porque en el pasado, «la gente que ha hecho cosas similares no ha sido acusada.»

Dershowitz también predijo que el equipo legal de Trump tratará de argumentar que había desclasificado todos los documentos almacenados en Mar-a-Lago, pero que tal defensa «tendrá que basarse en los hechos.»

De hecho, los detalles contenidos en la declaración jurada redactada sobre las marcas de clasificación se oponen a la afirmación de Trump de que había desclasificado todo. CNN también habló con 18 ex ayudantes y asesores de la Casa Blanca este mes, ninguno de los cuales había oído hablar de ninguna orden de desclasificación permanente.

Y McQuade, el exfiscal de Estados Unidos, señaló que la declaración jurada decía que algunos de los materiales clasificados que Trump tenía en su poder estaban marcados como ORCON, o «controlados por el originador», lo que significa que no pueden ser desclasificados sin el permiso de la agencia de la que provienen.

Sin embargo, lo más importante es que incluso si Trump hubiera desclasificado los materiales en su poder, probablemente no importaría, y la declaración jurada del FBI así lo decía.

En concreto, señaló que la sección E de la Ley de Espionaje, una de las tres leyes que se sospecha que Trump ha violado, convierte en delito la retención de cualquier registro gubernamental relacionado con la defensa nacional de Estados Unidos, independientemente del nivel de clasificación:

Los otros dos estatutos federales que se sospecha que Trump ha violado ※ 18 USC Sección 2071 y 18 USC Sección 1519 ※ penalizan la ocultación, la eliminación y la destrucción de los registros del gobierno, también independientemente del nivel de clasificación.

Shanlon Wu, un antiguo fiscal federal, dijo a Insider que los abogados de Trump están «ladrando al árbol equivocado al centrarse sólo en la clasificación».

Señaló que, además de que las leyes que se sospecha que Trump ha violado no dependen de la clasificación, las partes redactadas de la declaración jurada podrían detallar por qué los funcionarios federales no creían que podían confiar en los abogados de Trump cuando decían que todo el material clasificado había sido devuelto al gobierno.

En total, el FBI recuperó más de dos docenas de cajas de registros oficiales del gobierno entre enero y este mes, cuando registraron Mar-a-Lago.

El juez de primera instancia Bruce Reinhart decidió hacer pública la declaración jurada el jueves, una decisión que era en sí misma significativa.

Normalmente, las declaraciones juradas no se hacen públicas hasta que se presentan cargos formales en una investigación. Pero los ex fiscales dicen que las circunstancias inusuales de este caso, junto con el intenso interés público en el asunto, probablemente pesaron a favor de la liberación del documento para Reinhart.

«Esto es enorme», dijo un ex funcionario del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato para hablar con franqueza del caso. «Pero hay mucha desconfianza en el Departamento de Justicia y en el FBI, y si se mantiene oculto un documento como éste, las teorías conspirativas se reproducen solas».

«Dejadlo salir y mostradlo a la luz del día», añadieron. «Por supuesto que tiene que ser redactado, pero la gente necesita ver que [los funcionarios estadounidenses] trataron múltiples veces de obtener estos documentos altamente clasificados, que Trump no los entregaba, y que simplemente estaban en un sótano en Florida».

Trump, por su parte, había pedido repetida y públicamente la publicación de la declaración jurada del FBI.

Sacó un comunicado después de que se publicara el viernes, acusando al FBI y al DOJ de un «subterfugio de relaciones públicas» y reciclando las reclamaciones de persecución política y sesgo.

