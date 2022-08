Declaración de renta: Lo que debe saber para presentar este impuesto

Entornointeligente.com /

Desde el pasado nueve de agosto hasta el 19 de octubre las personas naturales podrán declarar , por lo cual, deberán presentar el impuesto de renta del año gravable 2021 con su

Cabe indicar que para declarar, debe tener unos montos específicos en ciertos aspectos, que aquí puede consultar.

Le puede interesar: Cómo saber si tengo que declarar renta en el 2022

Ahora bien, recientemente el asesor tributario, Tributi , aclaró algunos mitos sobre la declaración de renta, documento donde se consignan los ingresos.

Es necesario tener un contador que firme y realice el proceso : Esto es un mito, la realidad es que gracias a las diferentes tecnologías, los contribuyentes pueden efectuar autónomamente este proceso. Sin embargo, quienes cuenten con un patrimonio superior a $3.630.800.000 por 2021, sí deberán manejar una contabilidad estricta.

2. Hay que saber contabilidad: Falso. Solo es necesario que el usuario suba sus certificados y soportes a la aplicación para que la app los lea y calcule automáticamente. En caso de presentar dudas, el chat en vivo resolverá rápido todas sus preguntas.

3. Hay descuentos por tener medicina prepagada o pólizas de salud: Verdadero. Esto es posible siempre y cuando se brinden los soportes necesarios para que el Estado esté al tanto de estos planes adicionales de salud. Otras condiciones que dan paso a beneficios tributarios y permiten hacer deducciones en la declaración de renta son: donaciones efectuadas a organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas por la DIAN 4. Se pueden generar multas si no se declara renta: Sí. En caso de no realizarse la respectiva declaración de renta de forma oportuna y adecuada, los usuarios recibirán una sanción por extemporaneidad de mínimo $380.000 en el 2022. Esta sanción puede aumentar de acuerdo al impuesto a cargo y al tiempo que se deje pasar desde la fecha de vencimiento. En caso de no presentarla, ni siquiera de forma extemporánea, las multas serán aún mayores.

Lea también: Declaración de renta 2022: ¿Cuándo y quiénes deben hacerlo?

5. Se debe tener RUT para declarar renta: Verdadero. Esto no es un mito, es una obligación. Las personas que deban realizar su declaración de renta deberán tener Registro Único Tributario (RUT) y, en dado caso de que ya lo hayan solicitado previamente, este debe estar actualizado tanto con los datos personales como la fuente principal de ingresos en curso.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com