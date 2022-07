Declaración de Buda Maitreya, el instructor

Entornointeligente.com /

A los 33 años enfrente y vencí a Mara. Entonces le pregunte a Dios, mi Padre, quién soy para que me pasen todas estas cosas y Él me dijo: «en los cielos eres Metatron y te convertirás en el Buda Maitreya». En el 2004 alcance el nirvana. Eso es todo…

«Maitreya» viene del Maitri que significa amor y compasión universal. No soy el Buda Maitreya en un sentido personal e individual, sino como onda de existencia absoluta. Mi mente ha evolucionado al estado de supraconsciente colectivo. Igualmente considero dicho estado como impermanente e ilusorio. Lo mantengo porque es útil por el momento para cumplir mi misión, que consiste en orientar a la Humanidad hacia una transición correcta en su inminente nuevo paso evolutivo.

Soy el Buda Maitreya por la meta que me he propuesto, la cual es el desarrollo de la compasión proactiva sobre el mundo y sobre la civilización. Esto se logrará hacer a partir de la implementación del Master Plan contenido en «MasterEarth», para Salvar al Planeta, que es un Pacto por la Vida, para mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos la Tierra.

Trabajo para el advenimiento de la abolición de la pobreza, la creación del Eco Gobierno Planetario, controlado bajo el sistema de Democracia Digital Directa Global, la sustitución del patrón dinerario por el tiempo cualificado, la formación de un Ejército Planetario único junto con la disolución de los nacionales, terminando así con todas las guerras, la adopción del idioma inglés como segunda lengua materna en todos los países para que todos nos podamos comunicar sin barreras.

Y la aprobación del Fondo Verde del 3% del PIB mundial anual para invertirlo en proyectos globales, logrando un cambio positivo mundial, incluyendo la plantación de 30 mil millones de nuevos árboles por año para proceder a la captura y extracción de CO2.

Confío que con el tiempo todos se llamen a la reflexión y acepten la necesidad de este cambio sobre el núcleo de nuestro sistema político y socioeconómico planetario. Así como estamos nos dirigimos directamente hacia el auto exterminio en pocas décadas más. Para evitarlo debemos cambiar de modelo, abandonar el sistema de capital, sustituirlo.

No se pone fin a los problemas construyendo estatuas y templos, ni vendiendo cursos enseñando a respirar, o a meditar, para ser más felices. Esa no es la esencia de la verdadera espiritualidad…

Mi meta es cambiar al mundo y la disciplina que aplico para esto es paciencia. No hago milagros, creo en la capacidad de la razón, la fe y la no violencia, para transformar la realidad.

Para este objetivo invito a todas las personas interesadas de buena voluntad… En cuanto a lo místico, hace muchos años atrás renuncié a los llamados poderes psíquicos, porque los mismos me impedían llevar una vida normal.

Prefiero dejar los milagros en manos de Dios y de Cristo. Propongo simplemente ponernos a trabajar para que el mundo mejore.

Sólo si decidimos cooperar y compartir, será posible expandir compasión y tendremos una nueva lógica interna, haciendo viable nuevos conocimientos y aplicaciones tecnológicas.

El mundo no mejora con nuevos templos, cruceros de placer, rascacielos, viajes a la Luna o a Marte, mientras mueren millones de niños al mismo tiempo, o esperando que aparezca un ser milagroso para resolver todos nuestros problemas. El mundo mejora con trabajo y cooperación. Ese es el espíritu de la compasión.

El mundo puede ser transformado mediante el servicio y el conocimiento. Para aplicar ambos principios es necesaria la disciplina y la libre difusión de las ideas. Practicar y practicar, es una rutina necesaria para aprender a meditar. Nada es gratis.

Reitero y renuevo la enseñanza de hace 2.500 años de mi antecesor Gautama, de modo de actualizarla al presente Siglo XXI y fusionarla con la ciencia y la tecnología.

Trata sobre la Ciencia del Sujeto. No se basa en creencias sino sobre hechos comprobados mediante el método científico. Avanza sobre las verdades de la Ciencia, procurando que ésta investigue acerca de la existencia y naturaleza de Dios y del alma, además del universo.

Sobre la verdad de Anatta o no Yo, la insustancialidad del Yo, sostenida por el Buda Gautama, afirma que esto se aplica respecto al yo psicológico, al ego, al sentido de identidad individual transitorio y relativo, que carece de existencia inherente.

Pero en cuanto al alma o Atman, al propio Sí mismo, existe el Ser eterno, tal cual lo revela Shankaracharya. El ParAlma es inseparable de Dios y lo Absoluto, son un mismo sustrato de existencia atemporal.

El Absoluto es la realidad. El mundo es fenómeno-ilusión-dualidad. El alma encarnada no es diferente del Absoluto (a nivel del sustrato de existencia, es sólo el Absoluto). Cuando se ingresa en Nirvana se accede a este nivel del propio Ser que responde al Yo Superior y es fuente de Iluminación. Así quedan fusionados el Budismo, el Yoga, el Cristianismo y el Islamismo.

Respecto a Dios afirma: ¡Sí he visto a Dios, he escuchado su voz siendo adolescente, por lo que no dudo de su existencia. Es tan real como lo es el ser humano, o mucho más todavía!

Él me ha pedido que transmita su mensaje para esta época, el cual es: «Os habéis extraviado del camino correcto, andáis entre tinieblas y no en la luz. Arrepentíos de todas vuestras malas obras e insaciable codicia, volved a vivir en equilibrio con la Naturaleza… Cambiad o extinguíos».

Habiendo ingresado en el estado de conciencia búdico he podido realizar que Dios es impartible del mismo sustrato de existencia de nuestra alma. Ambos son un solo y único Espíritu. Él es nuestro Yo superior y atemporal, nuestra ParAlma. Nuestra individualidad es una ilusión proyectada por la mente.

Él es existencia, conciencia y bienaventuranza puras, incondicionadas, ilimitadas. Esa es nuestra verdadera esencia y naturaleza. Comprender y realizar esto es la meta espiritual por excelencia.

IMAGINA UN MUNDO MEJOR

Con el Master Plan para Salvar el Planeta proyectamos un mundo sin hambre, sin pobreza, sin pandemias, sin fronteras, con 2 idiomas, uno universal, con un solo Ejército y por tanto sin guerras, sin moneda y sin capital, con un Eco Gobierno Planetario bajo sistema de Democracia Digital Directa Global, donde los ciudadanos del mundo votan todas las leyes y designan y destituyen a las autoridades de los demás poderes centrales, asesorado por un Consejo de las Ciencias integrado por los mejores científicos de todos los continentes, con el trabajo a cargo de la cibernética y la IA, redistribuyendo los beneficios mediante una renta vitalicia a toda la población ocupada mediante el ocio creativo y el servicio social, artístico y científico.

Adultos, niños y ancianos, meditando y expandiendo sus mentes a la Inteligencia Cuántica Cósmica. Con el planeta reverdecido mediante la recuperación de bosques y océanos, junto con la protección de la biodiversidad.

Finalmente, el hombre viviendo en paz y fraternidad los unos con los otros y en armonía entre la ciencia, la tecnología y la Naturaleza… Sólo hay que despertar, unirnos y juntos convertirlo en realidad.

