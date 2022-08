Declaración conjunta acerca del Grupo de Trabajo de EE. UU. y México sobre Asuntos Cibernéticos

Entornointeligente.com /

El 10 de agosto, el Grupo de Trabajo de EE. UU. y México sobre Asuntos Cibernéticos convocó a su primer ciberdiálogo bilateral

desde que se estableció el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras de EE. UU. y México. El principal objetivo del encuentro fue promover la cooperación bilateral sobre temas cibernéticos, en consonancia con el compromiso que ambos países comparten de asegurar una Internet abierta, interoperable, segura y confiable y un ciberespacio estable.

Un ciberespacio seguro, resiliente y estable es una condición fundamental para el desarrollo de los sectores público y privado y para que las personas en todo el mundo se beneficien del flujo libre de información en línea. Por este motivo, los asuntos cibernéticos se han posicionado como una prioridad de la relación bilateral entre EE. UU. y México, tal como lo demostró su inclusión en el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad ( High-Level Security Dialogue , HLSD) y la incorporación de temas relativos a gestión de los riesgos para la ciberseguridad en el Diálogo Económico de Alto Nivel ( High-Level Economic Dialogue , HLED).

La ciberseguridad es un ámbito que cobra cada vez más relevancia para la sociedad. Durante la reunión, las delegaciones abordaron diversos aspectos de la estructura institucional de cada país y su estrategia para hacer frente a las amenazas en el ciberespacio. Analizaron asimismo las capacidades institucionales de prevenir y contrarrestar la ciberdelincuencia, como así también las iniciativas que favorecen una mayor cultura de concienciación sobre ciberseguridad y ciberhigiene. A su vez, las dos delegaciones conversaron sobre acciones de cooperación específicas en materia de ciberdefensa y ciberseguridad, incluida la protección de infraestructura crítica.

Los dos gobiernos también analizaron el interés que comparten, en la esfera multilateral, de promover el acceso a una Internet abierta, interoperable, segura y confiable para todos los ciudadanos. Estados Unidos y México reafirman la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio y seguirán propugnando la adhesión e implementación del marco sobre comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de promover la estabilidad y la rendición de cuentas en el ciberespacio.

Ambos gobiernos asumieron el compromiso de seguir afianzando la cooperación para que la región sea más segura y resiliente, y ampliar la colaboración con el objeto de abordar las amenazas compartidas en el ciberespacio. Estos esfuerzos potenciarán la posibilidad de las sociedades y las economías de ambos países de beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y de la información.

En este sentido, ambas delegaciones se comprometieron a lo siguiente:

Mejorar la coordinación entre las iniciativas de cooperación bilateral que se enfocan en temas cibernéticos y de economía digital, lo que incluye promover el desarrollo de un ecosistema de tecnología seguro, resiliente y confiable. Este enfoque coordinado se reflejará en un plan de trabajo que complementará el trabajo del grupo como parte del Entendimiento Bicentenario y el trabajo en el marco del HLED.

Fortalecer los mecanismos de coordinación técnica para la atención y respuesta ante ciberincidentes que afecten infraestructuras de información críticas compartidas y nacionales.

Intensificar la cooperación bilateral para el intercambio de información de inteligencia sobre ciberamenazas, según resulte pertinente, que conduzca a la investigación de ciberdelitos.

Dar continuidad a las iniciativas bilaterales de capacitación y otros esfuerzos relacionados que promuevan una cultura de ciberseguridad en los organismos federales y estatales, con particular énfasis en los organismos de seguridad y de aplicación de la ley, y que favorezcan una cultura de concienciación sobre ciberseguridad y denuncia de incidentes en el público en general y en el sector privado de cada país.

Incrementar la cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional ( Department of Homeland Security , DHS) de EE. UU. —incluidas la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura ( Cybersecurity and Infrastructure Security Agency , CISA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ( Homeland Security Investigations , HSI)— y sus homólogos mexicanos sobre cuestiones que incluyen el intercambio de información, la gestión de la respuesta a incidentes, los programas de chantaje ( ransomware ), la aplicación de la ley y las investigaciones, las asociaciones público-privadas y la protección de la infraestructura crítica.

Seguir compartiendo información sobre recursos de ciberseguridad y apoyar la participación y la intervención activas en iniciativas como el Marco de Seguridad 2.0 del Instituto Nacional de Normas y Tecnología ( National Institute of Standards and Technology , NIST) y la comunidad de la Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad ( National Initiative for Cybersecurity Education , NICE), incluidos eventos como la Iniciativa Regional para la Educación y Capacitación en Ciberseguridad ( Regional Initiative for Cybersecurity Education and Training , RICET).

Continuar el diálogo y la colaboración con respecto a procesos multilaterales sobre ciberseguridad, incluso en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas de Fomento de la Confianza en el Ciberespacio del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICTE), así como sobre ciberdelitos, lo que incluye las deliberaciones en el Comité Especial de la ONU.

Continuar la intervención en foros multilaterales como el Foro Global sobre Experiencia Cibernética ( Global Forum on Cyber Expertise , GFCE), el Foro para la Gobernanza de Internet (Internet Governance Forum, IGF) y la Coalición por la Libertad en Línea ( Freedom Online Coalition , FOC), y como parte de esto, seguir fortaleciendo e impulsando esfuerzos para promover las libertades fundamentales y el respeto de los derechos humanos en el ciberespacio.

Coordinar esfuerzos con Canadá para convocar un Encuentro Trilateral de Ciberexpertos en 2022, en consonancia con los compromisos que se expresaron en la Cumbre de Líderes de América del Norte de 2021.

