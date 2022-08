Decisión de asamblea en la UCV: Trabajadores, estudiantes y profesores marcharán a la AN este #11Ago

Entornointeligente.com /

«Es muy importante la asamblea de hoy, porque se articularon todos los gremios y todos los sindicatos de la universidad, lo que no había pasado durante mucho tiempo», indicó Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV

La asamblea de estudiantes, profesores y trabajadores de educación básica y universitarios, celebrada en la UCV este martes 9 de agosto, tuvo dos conclusiones: trancar la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela, durante unos 20 minutos; y marchar a la sede de la Asamblea Nacional (AN) este jueves 11 de agosto para que el Poder Legislativo los escuche.

El primer acuerdo lo cumplieron plenamente: los universitarios cerraron el paso por la autopista, en sentido este-oeste, para criticar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y exigir el pago completo del bono vacacional. El segundo dependerá de que las autoridades les permitan el paso hasta la esquina de Pajaritos o hasta el Palacio Federal Legislativo.

«Es muy importante la asamblea de hoy, porque se articularon todos los gremios y todos los sindicatos de la universidad, lo que no había pasado durante mucho tiempo», indicó Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV. Las luchas, como lo subrayó, son las mismas para todos los sectores: «Es una misma lucha».

Mendoza contrastó esta asamblea -que terminó en una protesta en la autopista Francisco Fajardo- con las marchas del oficialismo. «A nosotros nadie nos está pagando por estar aquí: nadie nos dio transporte, nadie nos dio comida. En cambio tenemos unas contramarchas que están lanzando en las que ofrecen transporte. A nosotros nos mueve que nos están robando, nos mueve que nuestros profesores están pasando hambre, nos mueve que las becas estudiantiles son seis bolívares y que hoy no tenemos un comedor ni un transporte. Nos mueve que profesores no quieren venir a dar clases porque es mucho más lo que gastan en pasaje que lo que les pagan de sueldo, o porque no les llega la bolsita CLAP y no tienen para comprar la comida».

Vamos a seguir presionando por nuestros derechos, enfatizó Mendoza. Tenemos derechos en la Constitución y las leyes, agregó. «Vamos a ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica», anunció. El dirigente estudiantil confirmó que entregarán un documento a la AN este jueves 11 de agosto. Esperan que el Parlamento interpele «a las dos ministras de educación, y que obligue al Poder Ejecutivo a pagarles a los docentes y a satisfacer las reivindicaciones estudiantiles».

Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, rechazó la versión de voceros oficialistas de que las protestas son pagadas desde el exterior.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com